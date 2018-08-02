《外地經濟》美國７月ＡＤＰ私人企業新增職位多於預期

《經濟通通訊社２日專訊》美國ＡＤＰ就業報告顯示，７月私人企業新增職位２１﹒９萬個

，高於６月的增加１８﹒１萬個，同時亦多於市場預期。

７月失業率預計將下降０﹒１個百分點至３﹒９％，今年上半年平均每月工作職位增長為

２１﹒５萬個。（ｍｎ）

