《經濟通通訊社２日專訊》美國ＡＤＰ就業報告顯示，７月私人企業新增職位２１﹒９萬個
，高於６月的增加１８﹒１萬個，同時亦多於市場預期。
７月失業率預計將下降０﹒１個百分點至３﹒９％，今年上半年平均每月工作職位增長為
２１﹒５萬個。（ｍｎ）
02/08/2018 08:50
《外地經濟》美國７月ＡＤＰ私人企業新增職位多於預期
《經濟通通訊社２日專訊》美國ＡＤＰ就業報告顯示，７月私人企業新增職位２１﹒９萬個
，高於６月的增加１８﹒１萬個，同時亦多於市場預期。
７月失業率預計將下降０﹒１個百分點至３﹒９％，今年上半年平均每月工作職位增長為
２１﹒５萬個。（ｍｎ）
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