《台股攻略－馮偉明》美中貿易戰升溫，台股大跌１６８點

《台股攻略》台股今日開低走低，跌１６８﹒３６點，收１０９２９﹒７７點，成交金額為

新台幣１４０３﹒８９億元。

台股受中美貿易戰升溫影響，今日開低走低，主要電子權值股弱勢整理。台積電終場收新台

幣２４４﹒５元，跌１﹒４％；鴻海終場收新台幣８２﹒８元，跌１﹒５％；大立光終場收新台

幣５００５元，跌０﹒８９％；日月光投控收新台幣７６﹒６元，跌１﹒７％；聯發科收新台幣

２６９元，跌２﹒１％。被動元件族群方面，國巨及華新科重挫跌停，分別收新台幣７１６元及

３０８﹒５元。大毅一度亮綠燈，奇力新最低也差一檔跌停，終場跌８﹒１１％；禾伸堂盤中跌

破新台幣２００元，大跌８﹒５４％，以新台幣１８７﹒５元作收。其餘日電貿、信昌電及蜜望

實等均挫６－７％不等。今日較強的是生技股，泰博、大江、晟德、寶齡富錦、麗豐－ＫＹ、佐

登－ＫＹ及醫揚也相對強勢。金融指數今日大跌１﹒０９％，富邦金跌１﹒５７％，收新台幣

５０﹒２；開發金、元大金、新光金、永豐金等也跌超過１％。

台股短線盤勢並無明顯的恐慌氣氛，加上大盤仍有支撐力道，隨著國際股市跌勢趨緩，預期

後續仍有機會反彈。《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管 馮偉明》



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