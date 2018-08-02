《談國論企－黎偉成》製造業７月份受困貿戰惡劣天氣

《談國論企》中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）於２０１８年７月份出現同比及環比皆持

續放緩之態，特別是新訂單特別是出口新訂單重新返回至輕微收縮狀態，和產成品庫存增加，而

生產經營活動預期指數樂觀情緒亦減弱，均非佳象，主要受困於特朗普掀起對華的貿易戰升級，

和中國的天氣期內有頗不少時間相當惡劣、若干行業進入傳統生產淡季等因素影響。



＊美國對華經貿圍堵或促貿戰成憂疑＊



來自國家統計局服務業調查中心、中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＦ）聯合發布的最新資料

，製造業採購經理指數在２０１８年７月份所達的５１﹒２（見表），比對上一個月低０﹒３個

百分點，是繼６月份環比下跌０﹒４個百分點之後的二連跌，亦確認止住５月份５１﹒９環比大

增０﹒５個百分點之佳況，可見ＰＭＩ有相當程度的轉淡。

國家統計局在發布資料時的闡釋為：受到「近期強風降雨台風高溫頻發影響」，加上「國際

貿易摩擦升級和部分行業進入傳統生產淡季」，使ＰＭＩ出現一些波動，但運行基本穩定，經濟

總體保持擴張勢頭。我對ＰＭＩ於６月份之況，己作出的解讀為特朗普專門針對中國的貿易、科

技戰產生初步負面效應，此亦可於我在６月１日本欄中指出之「需要高度留意者，為特朗普決定

自６月開始對中國輸美的多項商品加徵關稅，如真正落實相關措施，相信中國會採取被動、後發

的舉措，回應美方單向之舉，貿易戰一旦爆發，會對兩個甚至世界經貿、政策會有惡性的影響甚

至衝擊」，所言當然不虛者也。

再看ＰＭＩ各主項，最惹人注目之處當然為製造業（一）所接訂單的最新變化：（Ｉ）整體

新訂單於２０１８年７月份達５２﹒３比對上一個月回落０﹒９個百分點，比６月份５３﹒２環

比跌幅０﹒６個百分點擴大０﹒３個百分點，和形成二連跌之態，此亦比２０１７年同期

５２﹒８之數低０﹒５個百分點增幅由，屬全面回落的態勢，其中（ｉ）出口新訂單即使持平於

上月的４９﹒８，卻是連續兩個月低於臨界點５０水平，而２月份及１月份分別處４９和

４９﹒５；此數相對於２０１７年７月份的５０﹒９，更低２﹒１個百分點之普，逆轉之情，不

可忽視。

由是（ｉｉ）與出口相關的進口分類指數，於２０１８年７月份亦低於臨界點而為

４９﹒６，環比跌０﹒４個百分點，稍低於６月份所跌０﹒９個百分點，上年同期為５１﹒１個

百分點。

反而（ＩＩ）在手訂單於是月份所達４５﹒７，比對上一個月稍升０﹒２個百分點，而６月

份４５﹒５環比下跌０﹒４個百分點，連同５月份環比降０﹒３個點和處於臨界點５０以下的形

態，顯然受特朗普引發的貿戰，對中國製造業所接的出口訂單開始產生一定的負面影響。

由是（二）生產，分類指數於２０１８年７月份達５３亦比對上一個月跌０﹒６個百分點，

而６月份５３﹒６環比跌０﹒５個百分點，亦較２０１７年７月份的５３﹒５亦低０﹒８５個百

分點。



＊從業人員續收縮顯勞工素質須同步升級轉型＊



即使（三）從業人員分類指數，於２０１８年７月份４９﹒２比對上一個月高０﹒２個百分

點，扭轉６月份４９環比下跌０﹒１個百分點之況，卻仍製造業的生產與投資不斷轉型升級，唯

是勞工的知識和技術未能追上新形態的要求。

但製造業的（四）成本及出廠價的漲勢似乎暫時放緩，其中（１）主要原材料購進價格分類

指數於２０１８年７月份５４﹒３環比跌３﹒４個百分點，而６月份環比升１個百分點至

５７﹒５和５月份更大幅回升３﹒７個百分點至５６﹒７，（２）出廠價格分類指數於亦環比回

落２﹒８至５０﹒５的十分接近臨界點的水平，有助於提升商品的競爭力。

相當重要之處，當然為（五）製造業的生產經營活動預期指數，於２０１８年７月份達

５６﹒６比對上一個月低１﹒３個百分點，較６月份５７﹒９環比下滑０﹒８個百分點更多跌０

﹒５個百分點，此比２０１７年７月份的５９﹒１低２﹒５個百分點，反映出行業對前景樂觀程

度下降。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）



表一：中國製造業採購經理指數（ＰＭＩ）



指數 月環比（個分點）

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７月╱２０１８ ５１﹒２ －０﹒２

６月╱２０１８ ５１﹒５ －０﹒４

５月╱２０１８ ５１﹒９ ＋０﹒５

４月╱２０１８ ５１﹒４ －０﹒１

３月╱２０１８ ５１﹒５ ＋１﹒２

２月╱２０１８ ５０﹒３ －１﹒０

１月╱２０１８ ５１﹒３ －０﹒３

１２月╱２０１７ ５１﹒６ －０﹒２

１１月╱２０１７ ５１﹒８ ＋０﹒２

１０月╱２０１７ ２１﹒６ －０﹒８

９月╱２０１７ ５２﹒４ ＋０﹒７

８月╱２０１７ ５１﹒７ ＋０﹒３

７月╱２０１７ ５１﹒４ －０﹒３

６月╱２０１７ ５１﹒７ ＋０﹒５

５月╱２０１７ ５１﹒２ 持平

４月╱２０１７ ５１﹒２ －０﹒６

３月╱２０１７ ５１﹒８ ＋０﹒２

２月╱２０１７ ５１﹒６ ＋０﹒４

１月╱２０１７ ５１ ３ －０﹒１

１２月╱２０１６ ５１﹒４ －０﹒２

１１月╱２０１６ ５１﹒７ ＋０﹒５

１０月╱２０１６ ５１﹒２ ＋０﹒８

９月╱２０１６ ５０﹒４ 持平

８月╱２０１６ ５０﹒４ ＋０﹒５

７月╱２０１６ ４９﹒９ －０﹒１

１２月╱２０１５ ４９﹒７ ＋０﹒１

１２月╱２０１４ ５０﹒１ －０﹒２

１２月╱２０１３ ５１﹒０ －０﹒４

１２月╱２０１２ ５０﹒６ 持平

１２月╱２０１１ ５０﹒３ ＋１﹒３

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資料來源：中國物流與採購聯合會（ＣＥＬＰ）及國家統計局服務業調查中心

資料整理：黎偉成

