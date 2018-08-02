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即市新聞

02/08/2018 09:30

《異動股》永利澳門（１１２８）次季純利增５６％，惟現跌逾５％

　　《經濟通通訊社２日專訊》永利澳門（０１１２８）現跌５﹒４５％，報２１﹒７元；成交
約１８５萬股，涉資４１１０萬元。
　　永利澳門公布，截至今年６月底止第二季純利１﹒６億（美元﹒下同），按年大升５６﹒２
３％；經營收益總額為１１﹒６３億元升１２﹒４６％。
　　　其中娛樂場收益為９﹒９８億元升１０﹒７６％；客房收益為６７７９﹒６萬元增長
３２﹒４２％；餐飲收益為４４０１﹒５萬元升１７﹒９４％。　
　　個別業務收益方面，旗下永利澳門（Ｗｙｎｎ　　Ｍａｃａｕ）第二季的經營收益為５﹒４
３億美元下跌１４﹒９％；經調整後的物業ＥＢＩＴＤＡ為１﹒７３億美元跌１７﹒８％。第二
季永利皇宮的經營收益為６﹒２１億美元升５６﹒６％，經調整後的物業ＥＢＩＴＤＡ為１﹒７
９億美元上升１０５﹒１％。
　　大摩維持公司目標價３３元不變，評級維持「增持」；麥格理則維持公司２７元目標價，評
級維持「中性」不變。
　　銀娛（０００２７）則被麥格理維持９１﹒８元目標價，評級維持「跑贏大市」，不過暫跌
１﹒０５％，報６１﹒５元，暫為跌幅最大藍籌。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　銀河娛樂　（０００２７）　　　６１﹒５０元　　　下跌１﹒０５％
　　新濠國際　（００２００）　　　２３﹒００元　　　無升跌
　　澳博控股　（００８８０）　　　　９﹒７５元　　　無升跌
　　永利澳門　（０１１２８）　　　２１﹒７０元　　　下跌５﹒４５％
　　金沙中國　（０１９２８）　　　３９﹒５０元　　　下跌０﹒７５％
　　美高梅中國（０２２８２）　　　１６﹒７０元　　　下跌０﹒９５％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｆｆ）

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