《異動股》永利澳門（１１２８）次季純利增５６％，惟現跌逾５％

《經濟通通訊社２日專訊》永利澳門（０１１２８）現跌５﹒４５％，報２１﹒７元；成交

約１８５萬股，涉資４１１０萬元。

永利澳門公布，截至今年６月底止第二季純利１﹒６億（美元﹒下同），按年大升５６﹒２

３％；經營收益總額為１１﹒６３億元升１２﹒４６％。

其中娛樂場收益為９﹒９８億元升１０﹒７６％；客房收益為６７７９﹒６萬元增長

３２﹒４２％；餐飲收益為４４０１﹒５萬元升１７﹒９４％。

個別業務收益方面，旗下永利澳門（Ｗｙｎｎ Ｍａｃａｕ）第二季的經營收益為５﹒４

３億美元下跌１４﹒９％；經調整後的物業ＥＢＩＴＤＡ為１﹒７３億美元跌１７﹒８％。第二

季永利皇宮的經營收益為６﹒２１億美元升５６﹒６％，經調整後的物業ＥＢＩＴＤＡ為１﹒７

９億美元上升１０５﹒１％。

大摩維持公司目標價３３元不變，評級維持「增持」；麥格理則維持公司２７元目標價，評

級維持「中性」不變。

銀娛（０００２７）則被麥格理維持９１﹒８元目標價，評級維持「跑贏大市」，不過暫跌

１﹒０５％，報６１﹒５元，暫為跌幅最大藍籌。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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銀河娛樂 （０００２７） ６１﹒５０元 下跌１﹒０５％

新濠國際 （００２００） ２３﹒００元 無升跌

澳博控股 （００８８０） ９﹒７５元 無升跌

永利澳門 （０１１２８） ２１﹒７０元 下跌５﹒４５％

金沙中國 （０１９２８） ３９﹒５０元 下跌０﹒７５％

美高梅中國（０２２８２） １６﹒７０元 下跌０﹒９５％

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（ｆｆ）

