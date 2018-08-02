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即市新聞

02/08/2018 09:36

《中資異動》濰柴動力（２３３８）急挫近７％，瑞信續予跑輸大市

　　《經濟通通訊社２日專訊》濰柴動力（０２３３８）Ｈ股現價下跌６﹒７３％，報９﹒４２
元，跌穿１０天線（９﹒６７元）、２０天線（９﹒５９８元）及１００天線（９﹒４９５元）
；成交約２４３萬股，涉資２３２９萬元。
　　Ａ股（深：０００３３８）現價８﹒２３元人民幣跌３﹒６３％，成交８１６１萬元人民幣
，涉及９８２萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價０﹒３９％。
　　瑞信最新維持該股目標價７﹒７元，維持跑輸大市評級。匯證則續予目標價１４﹒７元，評
級買入。
　　現時，恆生指數報２８１４６，下跌１９４點或下跌０﹒６８％，主板成交４６﹒２９億元
。上證綜合指數報２８０７，下跌１６點或下跌０﹒５９％，成交１１６﹒６９億元人民幣。

　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　三一國際（００６３１）　　　２﹒７６元　　　下跌１﹒７８％
　　中聯重科（０１１５７）　　　３﹒１９元　　　無升跌
　　中機工程（０１８２９）　　　４﹒１１元　　　下跌１﹒４４％
　　中國龍工（０３３３９）　　　３﹒６８元　　　下跌１﹒０８％
　　中國重汽（０３８０８）　　１１﹒０２元　　　下跌６﹒６１％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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