《中資異動》濰柴動力（２３３８）急挫近７％，瑞信續予跑輸大市

《經濟通通訊社２日專訊》濰柴動力（０２３３８）Ｈ股現價下跌６﹒７３％，報９﹒４２

元，跌穿１０天線（９﹒６７元）、２０天線（９﹒５９８元）及１００天線（９﹒４９５元）

；成交約２４３萬股，涉資２３２９萬元。

Ａ股（深：０００３３８）現價８﹒２３元人民幣跌３﹒６３％，成交８１６１萬元人民幣

，涉及９８２萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價０﹒３９％。

瑞信最新維持該股目標價７﹒７元，維持跑輸大市評級。匯證則續予目標價１４﹒７元，評

級買入。

現時，恆生指數報２８１４６，下跌１９４點或下跌０﹒６８％，主板成交４６﹒２９億元

。上證綜合指數報２８０７，下跌１６點或下跌０﹒５９％，成交１１６﹒６９億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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三一國際（００６３１） ２﹒７６元 下跌１﹒７８％

中聯重科（０１１５７） ３﹒１９元 無升跌

中機工程（０１８２９） ４﹒１１元 下跌１﹒４４％

中國龍工（０３３３９） ３﹒６８元 下跌１﹒０８％

中國重汽（０３８０８） １１﹒０２元 下跌６﹒６１％

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