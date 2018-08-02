《午市前瞻》港股這兩天若未能收復二萬八，將要下試２７１００

《經濟通通訊社２日專訊》美國聯儲局議息後維持利率不變，但上調經濟評估，市場預期將

會９月加息。不過，市場仍為中美‵貿易戰而擔憂，美股道指一度略為擴大跌幅至１３６點，收

市只跌８１點。標指下滑０﹒１０％，收報２８１３點；蘋果業績理想，納指反彈０﹒４６％，

報７７０７點。

港股昨日下跌２４２點後，今早市場繼續受貿易戰升溫憂慮影響，低開１８１點後，跌幅曾

收窄至１２２點高見２８２１８點，惟之後再次反覆回落，騰訊（００７００）更一度急挫近４

％，內銀股普遍錄得逾２％跌幅，港股半日收市前最多急挫７０２點，低見２７６３８點，創約

十個月新低，最終收跌６５７點或２﹒３２％，報２７６８３點。半日主板成交５３１﹒９７億

元。

滬指瀉６９點或２﹒４５％，報２７５５點。國企指數報１０６８４點，跌２﹒６３％或跌

２８８點。



＊騰訊六日累挫近一成，內銀股全跌受Ａ股拖累＊



騰訊盤中最多急挫３﹒８３％，低見３４１﹒４元，創十個月新低，半日跌３﹒２７％收

３４１﹒４元，暫連跌六日累跌９﹒６％。其他重磅股方面，港交所（００３８８）挫

２﹒３６％，報２２３﹒８元。匯控（００００５）走低１﹒７５％，報７２﹒９５元。友邦（

０１２９９）跌１﹒９３％，報６６元。中移動（００９４１）挫１﹒３６％，報６８﹒９元。

內銀股受累Ａ股表現，建行（００９３９）挫２﹒４％，報６﹒９元。工行

（０１３９８）走低２﹒４２％，報５﹒６５元。農行（０１２８８）跌２﹒３６％，報

３﹒７２元。中行（０３９８８）跌２﹒１７％，報３﹒６元。招行（０３９６８）挫

２﹒９６％，報２９﹒６元。郵儲行（０１６５８）走低３﹒４８％，報４﹒９９元。

內險股亦全線向下，財險（０２３２８）表現尚算硬淨，半日僅軟０﹒４５％，報８﹒９４

元，為表現最好國指成份股。平保（０２３１８）跌３﹒０４％，報７０﹒１５元。國壽

（０２６２８）走低２﹒８７％，報１８﹒９６元。太平（００９６６）跌２﹒８４％，報

２５﹒６５元。



＊永利澳門績後股價急瀉一成，九置微升冠藍籌＊



永利澳門（０１１２８）次季多賺逾５６％，但表現遜市場預期，半日急挫１０﹒２４％，

報２０﹒６元。銀娛（０００２７）跌５﹒７９％，報５８﹒５５元，為表現最差藍籌。金沙

（０１９２８）走低４﹒１５％，報３８﹒１５元。美高梅（０２２８２）跌４﹒６３％，報

１６﹒０８元。

蘋果公司股價創紀錄新高，因季績理想，惟手機設備股隨大市向下，瑞聲（０２０１８）挫

４﹒２４％，報９３﹒７元。舜宇（０２３８２）跌４﹒１８％，報１２１﹒４元。信利

（００７３２）昨日急升１７﹒５％後，現回吐６﹒３８％，報１﹒３２元。丘鈦

（０１４７８）跌２﹒９６％，報５﹒９１元。

海螺水泥（００９１４）領跌國指成分股，半日下挫４﹒４６％，報４７﹒１元。潤泥

（０１３１３）跌３﹒５１％，報８﹒５１元。中建材（０３３２３）走低３﹒７２％，報

８﹒０２元。

收息股亦隨市下挫，九置（０１９９７）僅窄幅升０﹒０９％，報５５﹒７５元，但已是表

現最好藍籌。領展（００８２３）挫２﹒７５％，報７５﹒９元。港鐵（０００６６）走低

１﹒５％，報４２﹒８元。



＊陳永陸：中美雙方貿易戰態度強硬，不利後市＊



獨立股評人陳永陸向《經濟通通訊社》表示，港股今日低開再插穿２８０００大關是無可避

免，相信這兩天若未能收復關位，便反映大市弱勢未改，相信會繼續下瀉。他稱，中美貿易戰初

期各界期望雙方有談判轉機，但近日有傳美國將對中國進口貨品關稅加至２５％，反映雙方態度

強硬，不利大市。

對於美國聯邦儲備局議息後維持利率不變，陳永陸認為，聯儲局未有因中美貿易戰而影響加

息步伐，市場預期將會９月加息機會甚大。他預期港股會下試２７１００點支持，而上線阻力剛

在２８５００點。（ｋｔ、ｔｔ）

