《美元走勢－羅明立》英國料加息，倘言論偏鴿，鎊匯恐受壓

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒７１ １１１﹒５２ １１１﹒５６

歐元╱美元 １﹒１６６８ １﹒１６４１ １﹒１６４２

英鎊╱美元 １﹒３１２６ １﹒３０９５ １﹒３０９６

美元╱瑞郎 ０﹒９９３２ ０﹒９９１７ ０﹒９９３０

美元╱港元 ７﹒８４９４ ７﹒８４６８ ７﹒８４８０



《美元走勢》美聯儲昨日（１日）公布議息結果，維持利率於１﹒７５至２厘之間不變，符

合市場預期。在會後聲明中指出，美國經濟活動「強勁」增長，一改之後「穩步增長」的措辭，

反映當局對未來經濟更有信心。另外，就業市場持續轉強，失業率偏低，及家庭開支增長勢頭十

足，而核心通脹又持續貼近２％，９月加息幾無懸念。



＊美經濟強勁，９月加息無懸念＊



市場對於美聯儲漸進式加息信心穩定，即使美國總統特朗普早前批評美聯儲的加息計劃，但

市場認為不會影響美聯儲的決定，美國１０年債息亦已回穩。不過，由於今年再加息兩次的預期

普遍已被消化，美元匯價昨日的波動不大，維持近期橫行狀態，暫時未見有突破的跡象。由於市

場現時沒有方向，其他非美貨幣則個別發展，短期只適宜作區間交易。



＊英國通脹超目標，央行或加息＊



今日（２日）英國央行將宣布議息結果，市場相信由於通脹高於央行目標，就算近期經濟數

據並非特別理想，央行應會加息，不過就缺乏持續加息的理據。如央行會後的言論較預期更「鴿

派」的話，鎊匯可能仍然受壓，上方重要阻力為５０天線的１﹒３２２０。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１７００ １﹒１５８０ １﹒１７５０

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３１６０ １﹒３０００ １﹒３２４０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

