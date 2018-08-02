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即市新聞

02/08/2018 14:53

《美元走勢－羅明立》英國料加息，倘言論偏鴿，鎊匯恐受壓

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒７１　　　１１１﹒５２　　　１１１﹒５６
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１６６８　　　１﹒１６４１　　　１﹒１６４２
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３１２６　　　１﹒３０９５　　　１﹒３０９６
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９３２　　　０﹒９９１７　　　０﹒９９３０
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９４　　　７﹒８４６８　　　７﹒８４８０

　　《美元走勢》美聯儲昨日（１日）公布議息結果，維持利率於１﹒７５至２厘之間不變，符
合市場預期。在會後聲明中指出，美國經濟活動「強勁」增長，一改之後「穩步增長」的措辭，
反映當局對未來經濟更有信心。另外，就業市場持續轉強，失業率偏低，及家庭開支增長勢頭十
足，而核心通脹又持續貼近２％，９月加息幾無懸念。
　
＊美經濟強勁，９月加息無懸念＊
　
　　市場對於美聯儲漸進式加息信心穩定，即使美國總統特朗普早前批評美聯儲的加息計劃，但
市場認為不會影響美聯儲的決定，美國１０年債息亦已回穩。不過，由於今年再加息兩次的預期
普遍已被消化，美元匯價昨日的波動不大，維持近期橫行狀態，暫時未見有突破的跡象。由於市
場現時沒有方向，其他非美貨幣則個別發展，短期只適宜作區間交易。
　
＊英國通脹超目標，央行或加息＊
　
　　今日（２日）英國央行將宣布議息結果，市場相信由於通脹高於央行目標，就算近期經濟數
據並非特別理想，央行應會加息，不過就缺乏持續加息的理據。如央行會後的言論較預期更「鴿
派」的話，鎊匯可能仍然受壓，上方重要阻力為５０天線的１﹒３２２０。
　
　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１７００　　　１﹒１５８０　　　１﹒１７５０
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３１６０　　　１﹒３０００　　　１﹒３２４０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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