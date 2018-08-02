《再戰明天》內地公布７月財新服務業ＰＭＩ，俄鋁及大酒店派業績

《經濟通通訊社２日專訊》明日（３日），日本央行公布會議記錄，內地公布７月財新服務

業ＰＭＩ。



＊日本央行公布會議記錄＊



賽門鐵克於美股收市後公布業績。

在外圍重要經濟活動上，本港時間明早７：５０ａｍ，日本央行公布６月１４－１５日貨幣

政策會議的記錄。

明早９：３０ａｍ，第５１屆東盟外長會議開幕式明日在新加坡舉行。

１０：００ａｍ，中國國家發改委就擴大消費有關工作情況舉行新聞發布會。

美國國務卿蓬佩奧明日訪問新加坡，參加東盟部長級會議（至８月４日）



＊澳洲公布６月零售銷售，內地公布７月財新服務業ＰＭＩ＊



在數據方面，明早（３日）９：３０ａｍ，澳洲公布６月零售銷售，月率料由０﹒４％降至

０﹒３％。９：４５ａｍ，中國公布７月財新服務業採購經理人指數，料由５３﹒９降至

５３﹒５。

明午３：１５ｐｍ，瑞士公布７月消費者物價指數月率，料由持平降至下滑０﹒３％；年率

料由１﹒１％升上１﹒２％。３：５０ｐｍ，法國公布７月服務業採購經理人指數，料由

５５﹒９降至５５﹒３；綜合採購經理人指數料由５５降至５４﹒５。

３：５５ｐｍ，德國公布７月服務業採購經理人指數，料由５４﹒５微降至５４﹒４；綜合

採購經理人指數料由５４﹒８上升至５５﹒２。



＊希望教育首日掛牌，俄鋁及大酒店派業績＊



在本港，明日，希望教育（０１７６５）首日掛牌。

明日公布業績的公司有：俄鋁（００４８６）、東方海外國際（００３１６）、大酒店

（０００４５）和盈大地產（００４３２）。（ｈｏ）

