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02/08/2018 16:34

【長和業績】長和中期賺１８０﹒２億元升１３％，派息０﹒８７元

　　《經濟通通訊社２日專訊》長和（００００１）公布截至今年６月底止中期業績，純利
１８０﹒２億元，按年升１３％，每股盈利４﹒６７元，派中期息０﹒８７元，按年升
１１﹒５％。
　　期內，收益總額為２２４５﹒０７億元，按年升１６％。另外，集團錄得ＥＢＩＴＤＡ及
ＥＢＩＴ，分別按年增長１９％及１６％。增長主要來自基建部門於去年作出之新增收購，以及
赫斯基能源及零售部門之營運及財政表現改善。（ｊｎ）

　　　　　　　　　　　　＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

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