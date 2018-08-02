【長和業績】長和中期賺１８０﹒２億元升１３％，派息０﹒８７元

《經濟通通訊社２日專訊》長和（００００１）公布截至今年６月底止中期業績，純利

１８０﹒２億元，按年升１３％，每股盈利４﹒６７元，派中期息０﹒８７元，按年升

１１﹒５％。

期內，收益總額為２２４５﹒０７億元，按年升１６％。另外，集團錄得ＥＢＩＴＤＡ及

ＥＢＩＴ，分別按年增長１９％及１６％。增長主要來自基建部門於去年作出之新增收購，以及

赫斯基能源及零售部門之營運及財政表現改善。（ｊｎ）



＊有關業績的詳情，請參閱該公司之正式通告

