《小傳日記》貿易戰升呢，息魔再肆虐；ＱＱ急走難，魚缸被打殘！

《小傳日記》花旗國喺噚日（１日）嘅議息會議決定唔加息住，但議息後聲明往往最具殺傷

力，話由於依家經濟復甦鬼咁強勁，暗示下個月會加息，據利率期貨「孖屐」嘅數據顯示，９月

、１１月同１２月加息嘅機率已經去到百分之百，美金即時彈起，但就未突破到９５關，而港

而侵侵噚日又失驚無神話要向神州２０００億美金嘅進口商品徵收２５巴仙關稅，又嚇到唔

少缸友雞咁腳走，香江魚缸噚日最多跣低３６３點，埋單跌咗２４２點。掟唔切貨嘅缸友，今日

（２日）可能排頭位繼續嚟掟，魚缸今朝低開１８１點，跌幅稍為收窄至１２２點，即刻又再插

過。去到下晝，Ａ場突然刮起狂風暴雨一度大瀉９８點，創超過一個月嘅最大單日跌幅，香江魚

缸亦一度最多急插７６２點，低見２７５７８點，創１０個月新低。

不過，跌到咁低自然會有勇士撈底，魚缸跌勢總算收窄返少少，最終全日埋單計，魚缸唔見

咗６２６點或超過２巴仙。咁多缸友入市沽貨，成交終於上返千億大關，全日成交１０７２億銀

，較噚日多近１９巴仙。

國貨佬指數跌咗２３９點或超過２巴仙，報１０７３３點。滬指收市跣低５６點或２巴仙，

報２７６８點。



＊巨無霸失威企鵝再跪低，油價拖後腿油佬急散水＊



ＱＱ（００７００）繼前幾日因為花旗國科技佬跳水而不幸成為缸友嘅掟貨目標後，中美貿

易戰再一次升溫嘅情況，ＱＱ又再成為缸友箭靶，下晝最多急瀉超過４巴仙，低見３４０﹒４銀

，全日埋單跌咗近３巴仙，報３４５蚊，兼且已經連跌六日，呢六日加埋唔見咗超過９巴仙，慘

！其他重磅巨無霸同樣災情嚴竣，生發發（００３８８）跣低超過２巴仙，報２２４﹒２銀。平

時最硬淨嘅大象（００００５）今日都跌低，走低近２巴仙，報７２﹒８銀。ＡＩＡ

（０１２９９）亦碌低２巴仙，報６５﹒９銀。

花旗國原油庫存突然彈咗上嚟，「孖屐」開始憂慮全球供應會出現過剩，布蘭特期油插咗近

３巴仙，缸友冇借口買入「三桶油」用嚟避險，中石油（００８５７）同中海油（００８８３）

都跌咗約３巴仙，報５﹒６９銀同１２﹒５６銀。中石化（００３８６）就插咗近３巴仙，報

７﹒３８銀。



＊Ａ場刮暴風券商跌勢凶，內銀走唔甩缸友感抑鬱＊



Ａ場已經有好一段日子冇運行，今日仲要突然狂風暴雨，一度急插近百點，缸友第一時間沽

清Ｄ神州券商佬，成班街坊全線仆低，華泰六八八六（０６８８６）跌咗４巴仙，報１１﹒８４

銀。中信証券（０６０３０）碌低超過４巴仙，報１４﹒８８銀。海通證券（０６８８６）插咗

超過３巴仙，報７﹒４８銀。銀河證券（０６８８１）就硬淨Ｄ，跌咗超過２巴仙，報３﹒９５

銀。

Ａ場插到咁，其他神州金融佬都一樣走唔甩，建行（００９３９）急插２巴仙收６﹒９３銀

。工行（０１３９８）同中行（０３９８８）一樣跌咗近２巴仙，報５﹒６９銀同３﹒６１銀。

郵儲行（０１６５８）同招行（０３９６８）傷勢最慘重，插咗約３巴仙，報５﹒０２銀同２９

﹒５５銀。



＊壞消息不斷磚頭未跌完，高佬唔好睇內險臨絕路＊



阿爺致力執行宏觀調控，對磚頭孖屐看守得極嚴密，繼續早前蘇州樓市出奇招後，今日孖屐

傳出房貸利息或會上升，嚇走咗一理神州磚頭好友，萬科（０２２０２）、潤地（０１１０９）

、中海外（００６８８）分別質低約２至４巴仙，分別報２３﹒３５銀、２７﹒０５銀及２３﹒

５５銀。至於碧桂園（０２００７）就低見１１銀，係上年１２月以來新低，插３巴仙收

１１﹒０２銀。

中金早前唱淡神州保險佬，依家到高盛出嚟下調ＡＨ股他屐，指人仔匯率下跌影響，四大內

險他屐全軍覆沒，一致被壓低。國壽（０２６２８）、平保（０２３１８）、新保（０１３３６

）、太保（０２６０１）跌幅介乎近３至４巴仙，當中跌幅最大係新保，唔見近４巴仙，最終四

者分別收報１９銀、７０﹒３銀、３４﹒１５銀及２９﹒５銀，慘！



＊蘋果創新高舜宇跟唔到，孖屐氣氛弱賭仔難雀躍＊



花旗國蘋果股價創新高，股神巴菲特嘅荷包相信亦進帳唔少，不過香江呢邊嘅科技佬就一池

死水。手機概念佬舜宇（０２３８２）自噚日插穿２５０天線（１２８﹒２２５銀）之後，今日

再進一步潛水３巴仙，報１２２﹒８銀。街坊瑞聲（０２０１８）就無咗逾３巴仙，報９４﹒４

５銀，唔知下個月蘋果公司出新唉瘋（ｉＰｈｏｎｅ），又可唔可以令兩者股價起死回生呢？

魚缸咁弱勢，Ｄ股有幾多好消息都無用。永利馬交（０１１２８）公布次季純利大升五成六

，而且野村又話馬交７月博彩收入稍勝預期，但一眾賭仔今日都下跪，永利馬交更加跣低近一成

，報２０﹒７５銀。大阿哥銀娛（０００２７）消失逾５巴仙，報５８﹒８５銀。金沙

（０１９２８）緊隨其後，蒸發近４巴仙，報３８﹒３銀。請請！



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