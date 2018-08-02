《真知灼見－溫灼培》消息雖好惟美元升幅有限

《真知灼見》聯儲局議息會後如預期維持所有貨幣政策不變，聯邦儲備基金利率保持於

１﹒７５％至２﹒０％範圍。在其聲明中，聯儲局主席鮑威爾指美國就業情況理想，失業率維持

於４％低水平。家庭消費及企業固定投資強勁，通脹靠近聯儲局定下的２％目標水平。所以該局

會繼續其「循序漸進」加息步伐以保持美國經濟長期穩固增長。市場視之為聯儲局暗示今年餘下

日子將維持加息兩次，一次在９月，另一次在１２月。據美元利率期貨價格變化顯示，現市場估

計聯儲局９月加息機會率達九成，而１２月進一步加息機會率也有七成。雖然美國總統特朗普上

周公開表示對聯儲局的不斷加息感不滿，但似乎並沒影響聯儲局的貨幣政策方向。



＊美國１０年期債券孳息攀上３厘之上＊



對於聯儲局維持其「循序漸進」加息方向較為敏感的市場要是債市及匯市。美國具指標性的

１０年債券孳息率大舉攀上３厘之上，一度高見３﹒０１６％，今早於亞洲市場報

３﹒００４５％。回望對上一次１０年債息處於３厘之上要是今年６月１３日。債息升部份原因

當然是反映市場對美國加息預期升溫，但更重要是，昨天美國財政部公開其季度財務報告，當中

指財政部在未來數季必須加大發債量以彌補政府消費開支及償還到期債務。反觀美元，在加息預

期升溫下美元匯價亦有所上升，但升幅尚算輕微，歐元今早於亞洲市場報１﹒１６６０美元。



＊北美自貿協議或短期達成，有利加元＊



除了聯儲局議息會，另一較值得關注事項是美國貿易代表萊特海澤（Ｒｏｂｅｒｔ

Ｌｉｇｈｔｈｉｚｅｒ）指特朗普已下令貿易代表署，研究將２０００億美元進口中國貨品的關

稅率，由１０％調升至２５％。過去，市場也有傳言指該稅率將被提升。但昨晚是首次由美國官

方證實。明顯，特朗普政府的盤算是若只徵１０％關稅，中國政府可容易透過讓人民幣貶值及政

府補貼舒緩對中國出口商的壓力。但如徵２５％關稅則能有效逼使中國在貿易上屈服。不過，有

關徵關稅清單的公眾諮詢期限則由本月３０日延長至９月５日。就關稅而言，筆者更加關心是那

１６０億美元貨品的第二步驟２５％關稅何時徵收。如這１６０億美元貨品關稅遲遲不徵收，這

意味著特朗普政府在中國貿易問題上有所軟化，這樣就再不用談甚麼２０００億美元貨品的進一

步關稅。相信在這１６０億美元貨品關稅一日未落實，料環球金融市場也暫可相對平穩。眾貨幣

中可多加留意加元。來自加拿大及墨西哥消息指，北美自由貿易協議或可於短期內達成。如屬實

，這可為加元消除不穩定因素，對加元而言可視為利好因素。

《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

