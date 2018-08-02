港股創十個月新低，全日挫６２６點收２７７１４，成交１０７２億



《經濟通通訊社２日專訊》美國聯儲局議息後維持利率不變，但上調經濟評估，市場預期９

月加息機會仍高。此外，美國將對中國貨品加徵關稅，市場再度對貿易戰疑慮升溫。道指一度略

為擴大跌幅至１３６點，收市只跌８１點。標指下滑０﹒１％，收報２８１３點；蘋果業績理想

，納指反彈０﹒４６％，報７７０７點。

港股今早繼續受貿易戰憂慮影響，低開１８１點後持續下跌，午後Ａ股急瀉近百點，拖累港

股最多急挫７６２點，低見２７５７８點，創約十個月新低。不過，港股於低位略見承接，跌勢

有所收窄，收市跌６２６點或２﹒２１％，報２７７１４點。主板成交１０７２億元，較昨日增

加近１９％。

滬指瀉５６點或２％，報２７６８點。國企指數報１０７３３點，跌２﹒２％或跌

２３９點。



＊騰訊六連跌累挫逾９％，內銀股受Ａ股拖累急瀉＊



騰訊（００７００）盤中最多急挫逾４％，低見３４０﹒４元，創約十個月新低，全日跌

２﹒８２％，收報３４５元，暫連跌六日累挫約９％。其他重磅股方面，港交所（００３８８）

挫２﹒１８％，報２２４﹒２元。匯控（００００５）走低１﹒９５％，報７２﹒８元。友邦

（０１２９９）跌２﹒０８％，報６５﹒９元。中移動（００９４１）挫１﹒０７％，報

６９﹒１元。

內銀股受累Ａ股表現，建行（００９３９）挫１﹒９８％，報６﹒９３元。工行

（０１３９８）走低１﹒７３％，報５﹒６９元。農行（０１２８８）跌１﹒３１％，報

３﹒７６元。中行（０３９８８）跌１﹒９％，報３﹒６１元。招行（０３９６８）挫

２﹒９６％，報２９﹒５５元。郵儲行（０１６５８）走低２﹒９％，報５﹒０２元。

內險股個別發展，財險（０２３２８）升０﹒４５％，報９﹒０２元，為升幅最大國指成份

股。平保（０２３１８）跌２﹒８３％，報７０﹒３元。國壽（０２６２８）走低２﹒６６％，



＊永利績後創８個月新低，手機股未隨蘋果季績造好＊



永利澳門（０１１２８）次季多賺逾５６％，惟表現未達市場預期，全日急挫９﹒５９％，

盤中低見２０﹒３元，收報２０﹒７５元，為近１０個月新低。銀娛（０００２７）跌

５﹒３１％，報５８﹒８５元。金沙（０１９２８）走低３﹒７７％，報３８﹒３元。美高梅

（０２２８２）跌３﹒０８％，報１６﹒３４元。

蘋果公司因季績高於市場預期，帶動股價創新高。惟手機設備股未隨消息造好，瑞聲

（０２０１８）挫３﹒４８％，報９４﹒４５元。舜宇（０２３８２）跌３﹒０８％，報

１２２﹒８元。信利（００７３２）昨日飆１７﹒５％後，現跌３﹒５５％，收報１﹒３６元。

丘鈦（０１４７８）跌２﹒９６％，報５﹒９１元。

海螺水泥（００９１４）全日下挫１﹒６２％，報４８﹒５元。潤泥（０１３１３）跌

１﹒８１％，報８﹒６６元。中建材（０３３２３）走低１﹒６８％，報８﹒１９元。

傳內地環保力度將再次升級，鋼鐵股亦隨市向下，重鋼（０１０５３）軟０﹒７５％，收

１﹒３２元；江銅（００３５８）挫２﹒５４％，報９﹒５８元。鞍鋼（００３４７）走低

２﹒５３％或０﹒２點，報７﹒７元。中鋁（０２６００）決定對氧化鋁彈性生產，現急跌

５﹒７６％，收報３﹒２７元。（ｍｗ）

