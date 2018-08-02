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即市新聞

02/08/2018 13:47

《缸邊麗評－熊麗萍》阿爺穩中求變，龍頭內房博彈

　　《缸邊麗評》中央政治局會議於本周二（３１日）召開，公布的內容尚算精簡，但筆者第一
眼注意到的是「穩中有變」四個字，究竟有甚麼「變」？如何應對這些「變」？從公告的細節內
容，確亦可為大家投資部署提供一些指引。
　
＊中美博奕，靈活應變＊
　
　　其實，這個「變」是指外部環境發生明顯變化，這應是指中美貿易問題帶來的改變，而中央
政府也不得不採取措施作為化解。雖然今次會議和２０１７年中央經濟工作會議一樣，仍維持「
積極的財政政策及穩健的貨幣政策」的大方向，但目前的整體大環境與當時有所不同；因此，今
次會議也特別提及政策的前瞻性、靈活性，在目前中美雙方在應對貿易關稅問題上在博奕的情況
下，中國採取彈性及靈活性措施是預期之內的事，但對投資者來說，卻要面對更多的不明朗因素

　
＊基建跳升，卻難持續＊
　
　　不過，這些政策變數亦非一面倒利淡，為了維持經濟增長穩定，中央政府料加大財政資源於
內地投資、減輕企業經營成本及提升個人消費能力。因此，自從「四萬億元基建投資大計」完成
之後，已不再受注意的基建計劃，應再有起動；但這些基建與當年的高鐵、公路又應有所不同，
而且也不會是大規模的項目，反而應是偏向地區性的建設或項目升級等。事實上，亦不宜將基建
股投資價值與當年作比較，惟由於基建股股價在過一年多仍是持續向下，故在李克強總理於上周
初提出加快基建投資之後，基建股即時跳升。
　
＊水泥可取，吸大房企＊
　
　　由於大巿未能配合，基建股升勢料亦難以持續。本港上巿的基建股能否真正受惠，亦是未知
數，不宜急於入巿。筆者反而覺得水泥股值博率較高，水泥供應減少，在逐步進入水泥旺季，水
泥價格仍有上升空間，安徽海螺（００９１４）及中國建材（０３３２３）是較佳選擇。
　　內房股的政策似出現較明顯改變，從近期各地對房地產調空措施（例如：深圳加強對二手樓
轉售限制、北京商品房貸上浮利率擴大等），以及今次會議其中一項工作要求是「下決心解決好
房地產巿場問題」，在措辭上明顯較強硬，並且強調要針對遏制房價；因此，大家對內房股的投
資策略也應「有變」，資金緊絀的內房股不宜沾手，內地首十大內房股之套現能力較強，可低吸
博反彈，以短線策略佳。
　　內地經濟及政策變數增多，個別行業受惠或受衝擊，未來更需以個別板塊及個股對待。
《鼎成證券投資策略總監　熊麗萍》
　
＊本人沒有持有上述股份

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