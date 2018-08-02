  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

02/08/2018 17:37

《股金豐采－涂國彬》美加息步伐提速，期望管理正合宜

　　《股金豐采》美聯儲在今晨（２日）宣布維持利率不變，一如市場普遍預期，今次維持利率
不變，但投資者的焦點，卻是會後聲明，當中表現出來的態度，尤其是對加息路徑的確認。
　　是的，對於美國經濟，聲明相當正面，增速強勁的事實，令其修訂此前相對穩健的措辭，同
時重申循序漸進加息，為９月加息一事，幾乎是寫在牆上了。市場估計達八成以上機率。
　
＊經濟復甦穩，加息四次宜＊
　
　　但以筆者所見，一直以來，不只一次，於去年及今年較早時，在本欄或其他場合表達過，已
預測２０１８年美聯儲將加息四次，每季一次。從期望管理角度，其實不難明白，箇中來龍去脈
，自是清楚。何以故？
　　過去十年，由金融海嘯的起滅，由救市到經濟復甦，當中非常時期，用非常手段，耶倫口中
的非常規工具，即量寬等，漸已完成任務，自然是退役，但又不能一下子放手，只能由央行與市
場，慢慢做工夫，心理準備足夠之下，才把步伐加快。去年加息三次，如今實體經濟復甦更穩，
大家有目共睹，自不待言，當可加速而為之，而無特別不穩定也，四次合理之至。
　
＊危機雖未至，應居安思危＊
　
　　既然此前幾年，刻意要放慢，讓大家適應，但要退市的最終要退市，要縮表的最終要縮表，
不可能無止境的拖延，是故整體氣氛，應有利目前回到常規的工具，即利率的調升。
　　誠然，多年以來，不少人對此番危機，央行自有其角色功能，救市一回事，但當日可以有此
危機，可能亦是其以大泡沫救小泡沫的自動設定所致，機制使然，無可避免。但，無論如何，今
天回復正常，先別說下次危機如何，也應居安思危，先把非常規的工具收好，也把常規的工具用
上一用。否則，不久將來，若真有危機，哪有工具可用？　　　
《永豐金融資產管理董事總經理　涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）
　
＊　涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道02/08/2018
【ＱＱ插水】騰訊連挫六日 陳永陸：不宜趁亂買入
FOCUS02/08/2018
【FOCUS】儲局「Strong」字眼亂飛 侵侵再克人幣貶值
生財有道02/08/2018
【年金解惑－個案】25歲起月供643元 65歲後領5800元
專訪02/08/2018
【年金解惑－專訪】美國萬通料年金佔業務比例提升 年輕客潛力大
生財有道02/08/2018
【荷蘭日本直擊】型住過晚年，與長壽作戰
生財有道02/08/2018
盈利增長靠新燃料 搜狗棄「三級火箭」抗百度
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞Pacific Coffee 26週年港式情懷限定套裝

【立即參加】etnet.com.hk Facebook 讀者調查

【etnet Bonus賞你】華懋集團六大商場 x芝麻街「So Cute! Sports 毛巾」+「萌小小球鞋袋」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN