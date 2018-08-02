《股金豐采－涂國彬》美加息步伐提速，期望管理正合宜

《股金豐采》美聯儲在今晨（２日）宣布維持利率不變，一如市場普遍預期，今次維持利率

不變，但投資者的焦點，卻是會後聲明，當中表現出來的態度，尤其是對加息路徑的確認。

是的，對於美國經濟，聲明相當正面，增速強勁的事實，令其修訂此前相對穩健的措辭，同

時重申循序漸進加息，為９月加息一事，幾乎是寫在牆上了。市場估計達八成以上機率。



＊經濟復甦穩，加息四次宜＊



但以筆者所見，一直以來，不只一次，於去年及今年較早時，在本欄或其他場合表達過，已

預測２０１８年美聯儲將加息四次，每季一次。從期望管理角度，其實不難明白，箇中來龍去脈

，自是清楚。何以故？

過去十年，由金融海嘯的起滅，由救市到經濟復甦，當中非常時期，用非常手段，耶倫口中

的非常規工具，即量寬等，漸已完成任務，自然是退役，但又不能一下子放手，只能由央行與市

場，慢慢做工夫，心理準備足夠之下，才把步伐加快。去年加息三次，如今實體經濟復甦更穩，

大家有目共睹，自不待言，當可加速而為之，而無特別不穩定也，四次合理之至。



＊危機雖未至，應居安思危＊



既然此前幾年，刻意要放慢，讓大家適應，但要退市的最終要退市，要縮表的最終要縮表，

不可能無止境的拖延，是故整體氣氛，應有利目前回到常規的工具，即利率的調升。

誠然，多年以來，不少人對此番危機，央行自有其角色功能，救市一回事，但當日可以有此

危機，可能亦是其以大泡沫救小泡沫的自動設定所致，機制使然，無可避免。但，無論如何，今

天回復正常，先別說下次危機如何，也應居安思危，先把非常規的工具收好，也把常規的工具用

上一用。否則，不久將來，若真有危機，哪有工具可用？

《永豐金融資產管理董事總經理 涂國彬》（ｍａｒｋｔｏ＠ｗｆｇｏｌｄ﹒ｃｏｍ）



＊ 涂國彬為證監會持牌人士，並無持有上述股份之財務權益

