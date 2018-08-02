《神州經脈》美技術封鎖中國軍工企業，滬指挫２％，人民幣續波動



《神州經脈》中美貿易戰顯著升級，除了美國證實計劃對價值２０００億美元中國貨品調高

徵稅稅率至２５％外，美國商務部亦以國家安全為由，宣布對４４間中國軍工企業進行技術封鎖

，滬深兩市震盪下挫，三大股指一度大跌逾３％，收市跌幅稍收窄。

滬綜指今日裂口低開，迅速失守２８００點，午後最低見過２７２６點，創近一個月以來最

低，之後在基建股帶動下，跌幅逐步收窄，收市報２７６８﹒０２點，跌２％，創７月２日以來

最大單日跌幅，深成指跌２﹒５％，創業板跌２﹒０６％。大跌市下，資金出逃，全日成交急增

１５％至３７９３億元（人民幣．下同）。兩市有逾２９００隻股份下跌，佔總Ａ股數量近

８３％，當中跌停的有逾１０隻。



＊美國技術封鎖４４家中國軍工企業＊



中美貿易緊張氣氛升溫，美國商務部周三（１日）以國家安全為理由，宣布對４４家中國企

業進行技術封鎖，當中絕大部分為軍工公司，其中１４家來自中國航天科工集團，２３家來自中

國電子科技集團。昨日軍工Ａ股尾市大幅下跌，領跌滬深股市，今日跌勢持續。

美國實施技術封鎖對象包括２隻Ａ股，四創電子（滬：６００９９０）及佳士科技

（深：３００１９３）；間接受影響股份合共２７隻Ａ股及３隻港股，當中包括中航科工系股份

，中航國際（００１６１）、中航工業國際（００２３２）及中航科工（０２３５７）。



＊外交部奉勸美國在貿易問題上回歸理性＊



美國總統特朗普建議對２０００億美元的中國商品加徵關稅稅率提高至２５％，尋求加大對

中國施壓，逼使中方在貿易問題上作出讓步。

被問及中方是否會採取報復措施，中國外交部發言人耿爽用兩個「奉勸」進行回應：「第一

，奉勸美方端正態度，不要試圖搞什麼訛詐，這對中國不起作用；第二，奉勸美方回歸理性，不

要一味的意氣用事，因為這樣最終會傷害他們自己。」



＊貿戰升級人幣即期收跌３５２點子＊



受中美貿易戰升級及美國聯儲局加息預期拖累，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今早未

有跟隨中間價走高，低開１３２點子，見過最高６﹒８０５０後迅速下跌，午後見過最低

６﹒８３２５，跌３７７點子，收盤報６﹒８３００，跌３５２點子。

離岸人民幣兌美元（ＣＮＨ）同樣先升後跌，早段曾經升８６點子，見６﹒８１水平，但之

後同樣轉弱，低見６﹒８４５０，跌２０６點子，目前仍在６﹒８４波動。

交易員表示，聯儲局隔夜宣布維持利率不變，市場對９月加息的預期進一步上升，刺激美匯

指數向上，而人民幣則承壓。又認為，中國為應對貿易戰等外部變化會維持偏鬆貨幣政策，人民

幣短期貶值壓力難消。

今日人民幣兌一美元中間價報６﹒７９４２，較上個交易日大升３５１點子，終止四連跌。



＊長生生物子公司９處房產及６１台車輛被查封＊



長生生物（深：００２６８０）公告，子公司長春長生９處房產和６１台車輛被查封，將對

公司日常經營管理活動產生重大影響。

另外，公司同時公告，由於長春長生在線及實際監測數據均超過國家規定的水污染物排放標

準，收到長春市環保局責令改正違法行為決定書，當局將會對子公司進行監督。如果子公司不改

正，當局將會向朝陽區人民法院申請強制執行責令改正或責令限制生產、停產整治，並罰款１０

萬元至１００萬元。

等１８人已被逮捕。

ＳＴ長生連續第１３個跌停板，報８﹒６４元，有基金調低估值至０元。

ＳＴ長生連續第１３個跌停板，報８﹒６４元，有基金調低估值至０元。



＊上半年消費對經濟增長貢獻率為７８﹒５％＊



國家發改委綜合司巡視員劉宇南表示，今年上半年，中國消費運行總的來看還是平穩的，消

同比增長９﹒４％，最終消費對經濟增長的貢獻率為７８﹒５％，比上年同期提高了１４﹒２個

百分點，成為經濟增長的主要拉動力。

他表示，上半年一些消費升級類的商品增速加快。限額以上單位通訊器材、化妝品類商品分

別增長１０﹒６％和１４﹒２％，高於社會消費品零售總額的整體增速。服務消費升級勢頭也很

明顯，全國居民人均體育健身活動、旅館住宿支出分別增長３９﹒３％和３７﹒８％，運動型多

用途汽車銷售同比增長９﹒７％，增速比基本型的乘用車（轎車）高４﹒２個百分點。

上半年全國網上零售額４﹒１萬億，增長了３０﹒１％。其中，實物商品零售額３﹒１萬億

元，增長２９﹒８％，增速比社會消費品零售總額高了２０﹒４個百分點，佔社會消費品零售總

額的比重提高到１７﹒４％，比上年提高了３﹒６個百分點。

隨著農村地區交通、物流、通信等消費基礎設施進一步完善和電子商務不斷向農村地區延伸

覆蓋，鄉村消費品零售總額的增速增長很快，鄉村市場比重逐步提高，上半年鄉村消費品市場零

售額比上年增長１０﹒５％，增速高出城鎮１﹒３個百分點，鄉村市場佔比達到１４﹒４％，比

上年提高０﹒１個百分點。（ｂｉ）

