《投資心得－潘鐵珊》騰訊（７００）手遊及數字內容業務增長可觀

《投資心得》騰訊（００７００）在各業務均有增長亮點，計遊戲、廣告、雲端業務以外，

電子體育、支付業務也繼續呈增長趨勢。在國策推動「互聯網＋」的發展下，預計集團未來的發

展空間非常廣泛。集團在截至今年三月底的首季業績上，實現總收入７３５﹒３億元人民幣，同

比去年增長４８﹒４％，合符市場預期。而集團權益持有人應佔盈利同比增長２８﹒９％至

１８３﹒１億元人民幣，每股盈利２﹒５元人民幣。當中增值服務收入達到４６８﹒８億元人民

幣，同比去年增長３３﹒５％；網絡廣告收入達到１０６﹒９億元人民幣，同比２０１６年增長

５５﹒２％。



＊考慮３５５元買入，目標４１０元＊



網絡媒體平台方面，集團持續在國內領先，龐大的客戶網絡為集團的業務發展帶來很大空間

，料未來可作多元化發展。隨著移動電話網絡技術普及，一些主要城市的用戶可透過微信辦理本

地公共服務業務如交通、公用事業、醫療及市政服務等，加強用戶參與度。國內的網絡平台入場

門檻相當高，國外的相關競爭者若要打入中國市場，須通過非常嚴格的審查，往往令人卻步。相

反集團在國內已是行業中的龍頭企業，根基紮實，故受對手挑戰的風險較低。

手遊業務固然為增長的主要動力，而在數字內容業務的增長同樣可觀。受視頻及音樂流媒體

服務推動，收費增值服務註冊帳戶同比增長２４％至１﹒４７億，令騰訊視頻在中國業內的領先

地位得以鞏固。透過提高視頻平台的用戶參與度，移動端日活躍帳戶數及每個用戶使用時長均實

現同比快速增長。此外，受到自製及授權產品內容受歡迎帶動下，移動端日均視頻播放量同比增

長超過六成，促使訂購轉化率及訂購用戶留存率上升。國內強調發展「互聯網＋」概念，更多的

企業將通過互聯網廣告來進行營銷，正是未來的市場營銷趨勢，因此騰訊的網絡廣告業務正能受

惠於此。可考慮於３５５元買入，目標價為４１０元，止蝕於３２０元。

《天宸康合資產管理投資總監 潘鐵珊》（筆者沒有持有相關股份，筆者客戶持有相關股份）

（本欄逢周四刊出）

