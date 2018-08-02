《思前想後－郭思治》港股基本面未有大變動，不能武斷熊市已至

《思前想後》五窮六絕七翻身乃傳統智慧，試看今年是否應驗，先看五窮，五月恆指是由７

日之低位２９７９１點升至１４日之高位３１５９２點，即月內之升幅有達１８０１點，但由於

大市之交投祗屬一般，未見有欲試頂之熾烈感，況且，自１４日開始，大市已漸趨反覆，而恆指

更於３１日一度低見３０１４８點，故中旬後之任何短炒均需承擔反覆風險，在市況不明下，大

部分投資者均採取觀望態度，至於手上持有之股份則續處挨價中，照此看，確有稍偏窮之感，到

六月份，市勢明顯已急轉直下，恆指於月內自７日之高位３１５２１點急步下挫至２８日之低位

２８１６９點，即月內累積之跌幅達３３５２點，一般散戶手上之股份均告虧蝕，且損失頗嚴重

。照此看，該算頗絕，至七月份，恆指先是由１２日之高位２８９８１點跌至２０日之低位

２７７４５點，即大市於中旬時份先急跌１２３６點，但當踏進下旬時份後，市勢確具明顯反彈

，而恆指更於２６日一度高見２９０８３點，即其時大市是倒升１３３８點，以單月之形態計，

大市確由先高後低轉成為先低后高，照此計，大市於單月內確有翻身之勢，從上述資料看，五窮

，六絕，七翻身之傳統智慧似已應驗。



＊恆指死亡交叉出現未見不理性拋售＊



有一點需指出，由於恆指於７月３１日出現死亡交叉之利淡訊號，即５０天線（２９５０６

點）跌穿２５０天線（２９５５６點），論形勢當屬偏淡，但情況該只代表大市之反覆程度較預

期為大而已。自從恆指於６月２２日開始跌穿２５０天線後，不少分析指牛市已過，熊市已至，

惟筆者對此一直不太認同，無錯，２５０天線確時牛熊分界線，此據點一旦有失，當表示大市已

正式擺脫續尋頂之勢，但即使如此，亦不能斷定熊市已至。因實體經濟仍處周期性之增長中，而

大部分企業之盈利亦同樣處增長之勢頭中，更重要的是，市場資金之流動性仍相當充裕，而利息

亦處低水平，故在整體營商環境仍未變差下，股市確不易步入熊市，因股市從來都是反映經濟及

企業之前景，故在基本面未有大變動下，股市之反覆即使是超出預期，但亦不能武斷熊市已至，

故雖今日大市再呈死亡交叉，但投資者之心態仍頗冷靜，市內未見有盲目之不理性拋售。



＊騰訊料績後可喘定，大市看高一線＊



騰訊（００７００）月來之表現相當疲弱，股價更自３９８元續步跌至３５３﹒４０元方稍

見喘定，由於市場當普遍認為騰訊之手遊業務會續放緩，故沽壓不絕，但筆者認為，騰訊股價之

急步回落，或多或少已反映業務放緩之因素，故業績公布後，股價該可漸趨喘定。因技術上已跌

在前，以騰訊在恆指內之成分比重達１０﹒１９％計，如股價能有較明顯之反彈，整個大市於八

月份該可稍看高一線，而首個上望之目標該為２９７５８點，即大市可望反彈年內跌幅５７３９

點之三份一（１月２９日高位３３４８４點跌至７月２０日低位２７７４５點，共跌５７３９點

。）《民眾證券董事總經理 郭思治》（本欄逢周四刊出）

