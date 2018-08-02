《廣匯論勢－鄭廣復》就業數據公布前美元偏強

《廣匯論勢》聯儲局公開市場委員會（ＦＯＭＣ）經過一連兩日的議息會議後，一如預期宣

布將聯邦基金利率目標範圍保持在１﹒７５至２厘，符合市場預期。今次議息聲明內容與上次沒

有太大分別，僅開始部分對勞動市場、經濟表現、家庭開支、商業固投及通脹的觀點，用字上與

上次稍為不同，但方向一致。ＦＯＭＣ對勞動市場及經濟表現的看法由６月份的「穩步增長」改

為「強勁增長」；失業率由「已下跌」改為「維持低企」，至於家庭消費及商業投資方面，上次

聲明表示家庭開支「已復甦」，而商業固投則「持續強勁增長」，今次聲明只簡單表示，家庭開

支及商業固投都「已強勁增長」。通脹方面，上次聲明指整體及核心通脹已「接近２％」，今次

聲明則表示「維持接近」２％。

ＦＯＭＣ的議息聲明並未反映委員對美國開打貿易戰對經濟前景的憂慮，然而，單從當局以

「強勁增長」去形容勞動市場及經濟表現、加上失業率「維持低企」，以及通脹率「維持接近」

２％，尤其當局已在６月份會議調高今年加息次數，９月份加息可以說是肯定的。至於１２月份

會否加息，６月份的點陣圖顯示較多委員預期今年利率將達到２﹒２５至２﹒５厘，即下半年將

傾向再加息兩次，但我相信聯儲局仍會考慮１１月份中期選後，美國政局會否出現變化。



＊中期選結果左右聯儲局決策＊



若然共和黨仍然控制參眾兩院，甚或取得更多議席，這將有利特朗普進一步推行其右翼政策

，相反，只要共和黨失去其中一個議院，都會對特朗普未來的施政造成阻礙，金融市場一旦對此

作出反應，例如股市大幅下挫、企業暫緩大型投資及招聘活動，都會影響聯儲局對經濟前景及通

脹的看法，並可能減慢加息步伐。

昨天（１日）ＡＤＰ公布７月份民間就業職位增加２１﹒９萬，較預期的１８﹒６萬為佳，

６月份職位增幅亦由初值１７﹒７萬向上修訂至１８﹒１萬。數據令市場人士對本周五（３日）

勞工部公布的７月份就業報告有所憧憬，並推動美元匯價走強。歐元兌美元周二（７月３１日）

高見１﹒１７４６後反覆下跌，今早（２日）在亞洲市進一步跌至１﹒１６５５，暫時以

１﹒１６２０為短期重要支持，歐元兌美元明顯未能突破１﹒１７４０的江恩正方形９０度角阻

力，短期傾向下試４５度角的１﹒１５４０，甚至１﹒１３４０的水平角後才有望再度反彈。



＊英央行今料加息０﹒２５厘＊



英倫銀行（ＢＯＥ）今天召開議息會議，市場預期ＭＰＣ將以８對１票通過加息０﹒２５厘

至０﹒７５厘水平，投資者要注意是否全部委員支持加息，若然一如預期有一名委員反對加息，

則反映ＢＯＥ加息決定不一致，這將對英鎊匯價產生沽壓，即使ＢＯＥ全部９名委員一致通過加

息，亦只會對鎊匯產生短期升勢，原因是ＢＯＥ亦只預期今、明兩年各加息一次，故第四季再加

息可能性極微，尤其行長卡尼的加息立場經常借脫歐為由而左搖右擺。英鎊兌美元７月２６日大

跌後在１﹒３１４０以下橫行，今早曾低見１﹒３１０６。從江恩正方形觀察，英鎊兌美元已失

守１﹒３１８７的４５度角，後市有機會下試水平角的１﹒２９８７後才有支持，但亦須留意，

若然匯價向上突破１﹒３１８７並守穩該位，則匯價後市將向１﹒３３８７進發。



＊金價跌穿１２００美元機會漸增＊



金價周二高見１２２８﹒６美元後回落，昨天更跌至１２１６美元收市，除了跌破近期的橫

行區底部之外，亦是２０１７年７月１０日以來最低收市價，技術上已出現向下突破形態，後市

仍須突破１２３５美元才有望展開強力反彈浪，否則，本周五美國勞工部公布的非農業職位若然

有超乎預期的表現，金價隨時下穿１２００美元。ＳＰＤＲ黃金ＥＴＦ在７月２０及２４日兩度

增持合共８﹒５４噸金後，７月２６及８月２日合共減持５﹒５９噸。理論上，金價不應對昨晚

聯儲局的議息結果有太大反應。然而，昨天金價高低相差近９美元，而美國１０年期國債孳息率

亦重上３厘，反映市場傾向以今次議息聲明去判決９月份加息的可能性，現在看來可能性極高，

金價及債價自然受壓。白銀昨天亦出現第二個下跌旗形，後市跌穿１５美元可能性極高，短期阻

力則為１５﹒６７美元。《金道集團投資研究主管 鄭廣復》

