【Ａ場震盪】中美貿易戰升級，滬綜指收跌２％創一個月最大跌幅

《經濟通通訊社２日專訊》中美貿易戰顯著升級，除了美國證實計劃對價值２０００億美元

中國貨品調高徵稅稅率至２５％外，美國商務部亦以國家安全為由，宣布對４４間中國軍工企業

進行技術封鎖，滬深兩市震盪下挫，三大股指一度大跌逾３％，收市跌幅稍收窄。

滬綜指今日裂口低開，迅速失守２８００點，午後最低見過２７２６點，創近一個月以來最

低，之後在基建股帶動下，跌幅逐步收窄，收市報２７６８﹒０２點，跌２％，創７月２日以來

最大單日跌幅，深成指跌２﹒５％，創業板跌２﹒０６％。大跌市下，資金出逃，全日成交急增

１５％至３７９３億元人民幣。兩市有逾２９００隻股份下跌，佔總Ａ股數量近８３％，當中跌

停的有逾１０隻。

分析認為，貿易戰發酵令市場信心潰散，由於早前股指有一定反彈，故今日市場出現獲利盤

及跟風殺跌的情況，需要關注內地會否出台政策對沖風險。如果中美雙方都想獲益，談判會是必

經之路，對後市不必太悲觀。



＊軍工股重挫，地產股未止跌＊



美國技術封鎖的４４間公司主要來自中航系及電科系，兩系逾２０隻Ａ股近全線下跌。中航

系的中航電子（滬：６００３７２）、飛亞達Ａ（深：００００２６）、中航重機

（滬：６００７６５）及成飛集成（深：００２１９０）全線下插逾６％；電科系四創電子（滬

：６００９９０）、杰賽科技（深：００２５４４）及國睿科技（滬：６００５６２）挫約７％

。

家電股跌幅亦較大，格力（深：０００６５１）及美的（深：０００３３３）挫逾４％，老

板電器（深：００２５０８）挫５％，華帝股份（深：００２０３５）雖然獲世界盃活動提振銷

售，惟收市重挫８％。

茅台（滬：６００５１９）上半年淨利潤增速放緩，並遭中金下調今明兩年盈利預測，收市

連同五糧液（深：０００８５８）挫約３％，山西汾酒（滬：６００８０９）挫８％。

地產股未止跌，分析料下半年房貸利率有上升空間，萬科（深：０００００２）、招商蛇口

（深：００１９７９）及保利（滬：６０００４８）瀉４％，新城控股（滬：６０１１５５）挫

５％。

傳人行窗口指導鼓勵銀行新增信貸，惟銀行股隨市受壓。張家港行（深：００２８３９）挫

逾３％，農行（滬：６０１２８８）跌近３％，其餘三大行，即建行（滬：６０１９３９）、工

行（滬：６０１３９８）及中行（滬：６０１９８８）均跌約２％。



＊基建股護盤，多隻水泥股漲停＊



基建股一支獨秀午後見反彈，尾市更倒升，中鐵工業（滬：６００５２８）漲６％，中鐵建

（滬：６０１１８６）漲４％，中交建（滬：６０１８００）升２％，中國中車

（滬：６０１７６６）升１％。

水泥股同樣是跌市中的奇葩，同力水泥（深：０００８８５）、西部建設

（深：００２３０２）等６股飆升至漲停，海螺（滬：６００５８５）倒升１％。（ｋｌ）



表列滬深股市主要指數



收市 升╱跌 成交金額

（點） （％） （億元人民幣）

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滬深３００指數 ３３７０﹒９６ －２﹒２２



上證綜合指數 ２７６８﹒０２ －２﹒００ １６９８﹒００

深證綜合指數 １５１２﹒０５ －２﹒４０ ２０９５﹒００



上證Ｂ股指數 ２８６﹒９３ －１﹒６７ ２﹒４６

深證Ｂ股指數 １０１８﹒８１ －２﹒０７ １﹒２８



上證１８０指數 ７３９１﹒０３ －１﹒９９

上證３８０指數 ４５９４﹒７８ －２﹒０２



深證成份指數 ８７８０﹒５６ －２﹒５０

中小創新指數 １７８９﹒４０ －２﹒６０

深圳創業板指數 １５１０﹒０９ －２﹒０６

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