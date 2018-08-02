【貿易開戰】美國技術封鎖４４家中國軍工企業，劍指中航系電科系

《經濟通通訊社２日專訊》中美貿易緊張氣氛升溫，美國商務部周三（１日）以國家安全為

理由，宣布對４４家中國企業進行技術封鎖，當中絕大部分為軍工公司，其中１４家來自中國航

天科工集團，２３家來自中國電子科技集團。昨日（１日）軍工Ａ股尾市大幅下跌，領跌滬深股

市，今早開市跌勢持續。

美國實施技術封鎖對象包括２隻Ａ股，間接受影響股份合共２７隻Ａ股及３隻港股。表列美

國技術封鎖政策相關股份：



－－－－－－直接受影響股份－－－－－－－

四創電子（滬：６００９９０）

佳士科技（深：３００１９３）

＊下屬成都佳士科技遭技術封鎖



－－－－－受同系公司影響股份－－－－－－

＊中航科工系＊

中航國際（００１６１）

中航工業國際（００２３２）

中航科工（０２３５７）

中直股份（滬：６０００３８）

洪都航空（滬：６００３１６）



中航電子（滬：６００３７２）

航發科技（滬：６００３９１）

貴航股份（滬：６００５２３）

中航資本（滬：６００７０５）

中航沈飛（滬：６００７６０）



中航重機（滬：６００７６５）

航發動力（滬：６００８９３）

寶勝股份（滬：６００９７３）

飛亞達Ａ（深：００００２６）

中航善達（深：００００４３）



航發控制（深：０００７３８）

中航飛機（深：０００７６８）

中航機電（深：００２０１３）

中航三鑫（深：００２１６３）

中航光電（深：００２１７９）



成飛集成（深：００２１９０）

天虹股份（深：００２４１９）

中航電測（深：３００１１４）



＊中國電科系＊

鳳凰光學（深：６０００７１）

國睿科技（深：６００５６２）

華東電腦（深：６００８５０）

衛士通（深：００２２６８）

太極股份（深：００２３６８）



海康威視（深：００２４１５）

傑賽科技（深：００２５４４）

－－－－－－－－－－－－－－－－

（ｅｙ）

