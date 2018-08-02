《陶冬天下－陶冬》下半年經濟形勢依然嚴峻

《陶冬天下》今年年中，中國經濟遭遇到近年罕見的挑戰。



嚴厲監管觸發影子銀行收縮業務，中國信貸環境大幅收緊，地方政府和民營企業資金鏈緊張

，借新債還舊債的套路失靈，企業違約率直線飆升。由於政策性銀行作出信貸調整、債市集資困

難，地方政府的ＰＰＰ項目全面停擺，財政支出對經濟的支持驟降。棚改項目被叫停，房地產開

發商投資規模出現調整。中美貿易糾紛劍拔弩張，令出口形勢蒙上陰影。由於房地產市場吸納了

巨額的居民儲蓄，中低端消費者的可支配收入減少，消費前景也不明朗。



針對經濟出現的下行風險，中國政府在國務院常務會議上推出經濟刺激措施，讓積極的財政

政策「更積極」，而貨幣政策也「中性充裕」。不過決策者強調，這次不搞大水灌漫，注重微調

、預調。這些措施能不能令中國經濟在下半年觸底反彈？筆者持懷疑態度。



目前宏觀經濟的一條催命索，是去槓桿。去槓桿，旨在降低整體經濟的負債水平，消弭金融

系統性風險。這是國策，對於維持經濟的長遠平衡十分重要，暫時見不到中國在去槓桿問題上有

明顯的讓步。中國政府放鬆的是流動性，並在監管力度上亦作出些微調整。此舉對銀行金融系統

中的流動性水平有幫助，但是似乎對銀行的借貸意欲幫助不大。中國的信用環境不是流動性問題

，而是信用風險錯配。國有企業過去能在銀行借錢，現在也可以。民企和部分地方平台過去在銀

行借不到錢，必須通過影子銀行集資；如今影子銀行的集資通道被堵死，銀行還是不願意借錢給

他們。債券市場一片熊市，令企業資金籌措更為艱難。



財政政策「更積極」，已經為部分地方政府的基建項目提供了一線生機，相信訂單會在未來

數個月顯現出來，但是財政刺激的乘數效應卻在直線下降。２００９年的財政刺激，兩個季度內

就顯效，ＧＤＰ增長從６﹒４％跳升到１２﹒２％。２０１１年的政策，五個季度後顯效，增長

從７﹒５％升至８﹒１％。２０１４年的刺激，八個季度後才出現效果，增長從６﹒７％升到６

﹒９％。財政刺激對經濟拉動的邊際效應在衰減，對經濟帶動的力度逐次下降，效果持續時間逐

次減少，這次的政策效果未必很大。



出口的隱憂正在浮現中。最新的ＰＭＩ出口訂單指數似乎還算穩定，但是即將開始的聖誕節

訂單季節卻令人擔憂。由於中美貿易戰，中國產品的出貨和價格均存在重大不確定性，買家落單

十分審慎，而且在金額上也比較保守。８、９月份是聖誕訂貨高峰期，不排除中國的出口訂單出

現斷崖式下滑。



筆者認為，中國經濟在下半年會繼續面臨挑戰的宏觀環境。貨幣與財政政策的調整，對於穩

定經濟有幫助，但是未必足夠拉動經濟觸底反彈。銀行在借貸上的審慎態度，使得央行放水未必

能夠令經濟中最弱的環節受惠，因此債務違約事件還會持續發生，民間投資依然低迷。



中國政府在下半年將「穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期」當成經濟工作

的重點，那些無疑是重要的。然而經濟今天最需要的是，激發民營投資的積極性，而不是政府重

回刺激經濟的老路。《陶冬》



＊ 本文原載於今周刊，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

