【年金解惑－專訪】美國萬通料年金佔業務比例提升，年輕客潛力大

《經濟通通訊社記者陳佩珊２日報道》自從政府公布研究公共年金的可行性後，近年私營市

場的年金產品發展亦愈來愈蓬勃，不斷有新的私營年金推出。美國萬通早於２００２年便推出全

港首張年金人壽保單，美國萬通亞洲首席市務總監蕭莉玲接受本通訊社專訪時表示，公司主要客

戶均是中產及年輕人，相信這批人士有助推動本港年金市場發展，並提醒市民在投保私營年金時

應注意的風險。

蕭莉玲認為，隨著社會經濟發展、中產數目增加、健康水平提升，人均壽命亦延長，市民需

要為將來作打算。同時，新生代亦追求財務自由，期望生活質素改善，近年來年青人佔整體客戶

群比重愈來愈高。

截至去年，４０歲以下客戶佔比達７０％，３０歲以下客戶佔比亦達４０％。保費增長亦快

速，過去５年平均保費由３６００元增至５５００元，當中３０歲以下人士平均保費由１８００

元增至３４００元，增幅接近９０％，反映年輕客戶增長的潛力巨大。



＊全年年金保費料增三成＊



現時年金佔萬通整體業務比例的一半至六成，她預計未來佔比會再提升，因市場發展會愈來

愈快。隨著政府推出公共年金，加強宣傳退休規劃，公司接獲客戶的查詢亦有所增加。今年首季

年金業務增長３０％，預期全年增幅可保持。

萬通於本港年金市場的發展屬先行者，根據客戶需求不斷升級產品，她透露，現時公司的年

金保單佔本港整體年金單數的大約一半，「公司的客戶主要是中產人士，他們已有進行股票或基

金等增值類型的投資，因此對於年金的要求則希望較穩定。」她認為客戶主要重視派發期是否終

身，以及回報是否穩定、有保證。



＊客戶重視年金派發期，確保退休後收入＊



不過，愈來愈多客戶關注身故或危疾所帶來的影響，因此公司亦需要提供更多的年金權益選

擇，例如是投保人於年金期身故，餘額亦會派發予受益人，直至不低於１２５％現金價值。當有

嚴重疾病，可享雙倍年金。投保人亦可選擇將全部或部分現金價值傳承給子女，代代相傳。

她認為，年金與一般儲蓄計劃或強積金有很大分別，「雖然均有助客戶養成儲蓄習慣，但儲

蓄計劃或強積金均不能對沖長壽風險，而年金可以確保客戶退休後不會出現『坐食山崩』的情況

。」

政府冀為延期年金提供扣稅優惠，正與業界溝通，蕭莉玲認為，扣稅優惠是好事，可鼓勵市

民盡早為退休進行儲蓄，但怎樣的產品可符合扣稅優惠，則需要繼續與政府商討。

