【按兵不動】陳德霖：全球金融市場波動增，要小心管理利率和風險

《經濟通通訊社２日專訊》金管局總裁陳德霖表示，一如市場預期，美聯儲在昨日的會議維

持其貨幣政策不變，但普遍認為９月加息的機會甚高。

中美貿易摩擦往後發展難以預料，如情況進一步惡化，對美國通脹及經濟前景以及全球資金

流向會有所影響。

因此，全球金融市場波動可能因而增加。金管局提醒大家務必小心管理利率和市場風險。

（ｃｙ）

