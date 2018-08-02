《經濟通通訊社２日專訊》金管局總裁陳德霖表示，一如市場預期，美聯儲在昨日的會議維
持其貨幣政策不變，但普遍認為９月加息的機會甚高。
中美貿易摩擦往後發展難以預料，如情況進一步惡化，對美國通脹及經濟前景以及全球資金
流向會有所影響。
因此，全球金融市場波動可能因而增加。金管局提醒大家務必小心管理利率和市場風險。
（ｃｙ）
02/08/2018 10:38
【按兵不動】陳德霖：全球金融市場波動增，要小心管理利率和風險
《經濟通通訊社２日專訊》金管局總裁陳德霖表示，一如市場預期，美聯儲在昨日的會議維
持其貨幣政策不變，但普遍認為９月加息的機會甚高。
中美貿易摩擦往後發展難以預料，如情況進一步惡化，對美國通脹及經濟前景以及全球資金
流向會有所影響。
因此，全球金融市場波動可能因而增加。金管局提醒大家務必小心管理利率和市場風險。
（ｃｙ）
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