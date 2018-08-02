《日入而息》長和系增派息，中美貿易戰升級，港股創十個月新低

《今天重點》﹡長和（００００１）中期賺１８０﹒２億元升１３％，派息０﹒８７元；長

和中期基建收益總額升３２％，ＥＢＩＴ升１１％；赫斯基能源上半年扭虧

為盈，錄得盈利６﹒９６億加元

﹡長實（０１１１３）中期盈利升６５％至２４８億元，派息升至４７仙；長

實重估及出售投資物業前溢利１２１億元，升兩成；長實中期集團物業收益

大跌，物業租務收益持平

﹡騰訊（００７００）連挫六日，陳永陸稱不宜趁亂買入

﹡離岸人幣跌穿６﹒８６關，在岸現跌逾５００點子



《即日市況》﹡港股創十個月新低，全日挫６２６點收２７７１４，成交１０７２億



《深滬股市》﹡中美貿易戰升級，滬綜指收跌２％創一個月最大跌幅



《美元匯價》﹡英國料加息，倘言論偏鴿，鎊匯恐受壓；歐元最新報１﹒１６１７╱２１，

日圓最新報１１１﹒５１╱５２



《公司業績》﹡ＴＯＭ集團（０２３８３）中期虧損縮窄至６４４５萬元，不派息

﹡星展集團香港業務第二季純利按季倒退３０％，按年升３３％；星展集團第

二季純利按年升２０％遜預期

﹡永利澳門（０１１２８）第二季純利１﹒６億美元，增５６﹒２％

﹡第一太平（００１４２）附屬ＭＰＩＣ半年多賺１４％至８９﹒４億披索

﹡越秀房託（００４０５）中期分派每個基金單位約０﹒１４元人民幣

﹡華帝股份半年賺３﹒４億元人民幣，同比大增逾４５％



《公司資訊》﹡長和（００００１）港口服務ＥＢＩＴＤＡ升９％至６２﹒０５億元；長和

歐洲３集團收益增９％，ＥＢＩＴＤＡ升１４％

﹡李澤鉅稱長實（０１１１３）固定收入業務投資短期內達最高預設目標；貿

易緊張短期難緩和，金融市場下半年續波動；接；貿易戰有危亦有機，集團

業務分散防守力強勁任後努力令共事同事及顧客不感到任何變化；李澤鉅重

申和記大廈不會出售，重建後每戶享有海景；集團擁全港近２０％酒店房，

入帳採保守原則

﹡中生製藥（０１１７７）乙肝藥品生產線獲歐盟ＧＭＰ認證

﹡天安（０００２８）擬以注資方式競投蘇州象嶼半數股權，最多注資

１５﹒４億元

﹡希望教育（０１７６５）超購逾１７倍，人人有份

﹡松齡護老（０１９８９）計劃在浙江省一帶拓展內地護老院市場

﹡皇中國際（０１６８３）完成控股權易手，午後復牌

﹡報道指華融集團黨委建議旗下華融信託董事長換馬

﹡普拉達（０１９１３）中期多賺逾一成報１﹒０６億歐元

﹡華夏健康產業（０１１４３）出售沙田物業，套現３２００萬元

﹡盟科（０１６２９）獲潛在買家洽購控股權，股份午後復牌

﹡ＤＹＮＡＭ（０６８８９）主要股東家族成員出售１００萬股

﹡當代置業（０１１０７）７月份合約銷售額升１﹒３倍至近２７億元人民幣

﹡敘福樓（０１９７８）收購永華麵家於港澳及新加坡註冊之商標

﹡金輝（００１３７）附屬出售船舶，帳面收益料６００萬元



《國企紅籌》﹡上實城開（００５６３）５﹒２億元人民幣購上海梅隴鎮商用地

﹡東航（００６７０）與日本航空開啟航線聯營合作

﹡恆安國際（０１０４４）已完成發行３０億元人民幣第二期境內債券

﹡飛機租賃（０１８４８）向四川航空購兩架飛機，涉２﹒３６億美元

﹡徽商銀行（０３６９８）宣布委任張仁付為行長

﹡中銀香港（０２３８８）維持利率不變



《神州民企》﹡阜豐集團（００５４６）變現陝西住宅地賺１０億元人民幣

﹡塞伯樂（０１０２０）出售鋼水控流公司，套現８２８０萬元

﹡龍光地產（０３３８０）７月合約銷售額按年增１﹒４倍

﹡工銀亞洲與騰訊合作推出Ｗｅ Ｃｈａｔ信用卡還款服務

﹡奧園（０３８８３）７月合同銷售金額升１﹒３８倍

﹡合景泰富（０１８１３）７月份預售額按年升約４３％



《中國要聞》﹡工信部約談中國移動，嚴查校園電信業務營銷違規問題

﹡中航科工集團：持續推進供給側結構性改革

﹡內地首７月鐵路投資增長逾３％，惟佔全年目標五成一

﹡市場監管局表示加大打擊制售假冒偽劣商品違法行為力度

﹡報道指並未批准谷歌重返中國市場

﹡人行逆回購十連停，今日淨回籠３００億元

﹡星巴克夥阿里外賣咖啡，上海商圈爭取３０分鐘內送到

﹡太保集團打造養老社區，３至５年內投資１００億元

﹡北京地鐵正研發「刷臉」進站新技術

﹡北京免收公用充電樁容量電費延至２０２５年

﹡宣昌能出任國家外匯局副局長

﹡發改委表示６月全國養老服務機構和設施１５﹒６萬個；６月消費零售額增

速回落，受汽車關稅降影響；上半年消費對經濟增長貢獻率為７８﹒５％；

上半年電影票房３２０億元，同比增１８％；料今年底體育消費將近１萬億

﹡戴德梁行嚴區海稱中國將成全球最大聯合辦公市場

﹡長生生物連續１３日跌停，遭天弘基金按０元估值；長生生物表示子公司９

處房產及６１台車輛被查封

﹡海航集團尋求出售麗笙酒店集團，國企錦江國際擬接手；海航集團譚向東兼

任海航國際董事長，替代王健

﹡美國技術封鎖４４家中國軍工企業，劍指中航系電科系；美國商務部對中國

進口塑料裝飾絲帶作反傾銷初裁

﹡國資系Ｐ２Ｐ平台國金寶涉非法集資，負責人投案

﹡上海試點貼紙式２４小時過境免簽及臨時入境許可

﹡外交部表示奉勸美國在貿易問題回歸理性，不要意氣用事

﹡長沙兩部門發文指嚴打非法中介違規提取住房公積金

﹡郵儲銀行表示截至６月末發放扶貧小額信貸近８０億元

﹡中國開展網絡動漫音樂平台清查，近千違規動漫下架

﹡北京對共享單車減量調控，不允許任何企業新增投放

﹡中建五局到訪碧桂園集團，雙方達成多項共識

﹡新華社表示各金融管理部門應增協調，避免監管疊加共振

﹡發改委及人行表示加強失信主體信用監管，開展警示約談

﹡商務部表示對美方升級貿戰的威脅，中方不得不作出反制

﹡京東在印尼開設東南亞首間無人超市



《寶島快訊》﹡台股止兩連升收跌１﹒５％，報１０９２９﹒７７點



《其他消息》﹡有區議員贊成填海但憂在馬料水填海會令河道收窄

﹡７月樓宇買賣合約總值９９４億元，按月升２３％

﹡陳德霖稱全球金融市場波動增，要小心管理利率和風險

﹡匯豐銀行維持５％最優惠利率

﹡黃錦星稱四電一腦徵費首日運作良好，百分百可安排三日上門除舊

﹡申訴專員宣布調查屋宇署執行驗窗計劃情況，邀公眾提資料或意見

﹡警方證實西九龍警區流動錄影執法內部文件外洩

﹡深股通全日流走２﹒１７億元；滬股通全日用８﹒７５億

﹡美聯預測全年物業註冊額重上８０００億，逼近９７年水平

﹡前海管理局表示香港金融場景，加上深圳科技技術，助金融科技發展

（ｚｚ）

