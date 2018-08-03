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03/08/2018 08:02

《日出而作》納指升逾１％道指微跌，油價漲近２％，金價逾一年低

　　《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
　
　　　　　　　　紐約道瓊斯　　　　２５３２６．１６　跌　　　　７．６６點╱０．０３％
　　　　　　　　標普５００　　　　　２８２７．２２　升　　　１３．８６點╱０．４９％
　　　　　　　　納斯達克　　　　　　７８０２．６９　升　　　９５．４０點╱１．２４％
　　　　　　　　倫敦富時１００　　　７５７５．９３　跌　　　７６．９８點╱１．０１％
　　　　　　　　法蘭克福ＤＡＸ　　１２５４６．３３　跌　　１９０．７２點╱１．５０％
　　　　　　　　巴黎ＣＡＣ４０　　　５４６０．９８　跌　　　３７．３９點╱０．６８％
　
　　　　　　　　﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．７１，歐元兌美元１．１５８８

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