《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５３２６．１６ 跌 ７．６６點╱０．０３％
標普５００ ２８２７．２２ 升 １３．８６點╱０．４９％
納斯達克 ７８０２．６９ 升 ９５．４０點╱１．２４％
倫敦富時１００ ７５７５．９３ 跌 ７６．９８點╱１．０１％
法蘭克福ＤＡＸ １２５４６．３３ 跌 １９０．７２點╱１．５０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４６０．９８ 跌 ３７．３９點╱０．６８％
﹡香港時間８：００ａｍ美元兌日圓１１１．７１，歐元兌美元１．１５８８
03/08/2018 08:02
《日出而作》納指升逾１％道指微跌，油價漲近２％，金價逾一年低
《外圍重點》歐美主要股市指數收市：
紐約道瓊斯 ２５３２６．１６ 跌 ７．６６點╱０．０３％
標普５００ ２８２７．２２ 升 １３．８６點╱０．４９％
納斯達克 ７８０２．６９ 升 ９５．４０點╱１．２４％
倫敦富時１００ ７５７５．９３ 跌 ７６．９８點╱１．０１％
法蘭克福ＤＡＸ １２５４６．３３ 跌 １９０．７２點╱１．５０％
巴黎ＣＡＣ４０ ５４６０．９８ 跌 ３７．３９點╱０．６８％
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