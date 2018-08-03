《窩輪匯智－劉嘉輝》仙輪唔可以亂買

《窩輪匯智》俗語有云；「野可以亂食，說話唔可以亂講」。觀乎今天的輪證市場，筆者認

為︰「方向可以隨意估，但仙輪決不能隨便買」﹗



今年以來，恆指見過三萬三樓上見頂回落，反覆向下之勢當中，不乏一些強勁反彈的波幅機

會。但要將箇中的波幅機會轉化為最大利潤，就要有合適產品配合，否則往往有機會空歡喜一場

，徒勞無功。就以目前恆指走勢為例，自６月２２日正式跌破俗稱牛熊分界線的２５０天線，其

後多度於２８０００點水平反彈，又於近２９０００點受阻回落。本周在外圍貿易戰升溫的困擾

下，指數下試２７５００點支持。



假設投資者預期，在未來很短的時間之內，恆指或有機會開展急劇的反彈，並有機會重上

２５０天線即２９５００點的話，以８月２日恆指收市價２７７００點作計算，要捕捉此

１８００點的急升走勢，以仙輪入場是否肯定滿載而歸？



那就要視乎仙輪的條款，並不能一概而論說仙輪一定具有爆炸性。就以市場上三隻真實例子

︰Ａ、Ｂ及Ｃ，到期日同為８月，價外程度分別離現價８％、１１％及１４％，兌換比相若，三

者的市場價格皆為一仙。



進行比較前，要留意市場價格並不代表其實際價格，就以上例子，雖然三者皆報１仙，亦有

街貨及有投資者欲以１仙出貨，但由於其價外及短期的因素，實際價值其實遠低過１仙，發行商

未能報價提供流通量。



若然投資者忽略以上因素以市場價買入，本身已高於其理論價，假設其後兩天指數真的急升

１８００點（假設引伸波幅不變），三者模擬價值表現又會如何？首先我們看看價外程度，會收

窄至１﹒５％、４﹒５％及７％，對沖值亦有所上升，價格則升至５﹒１仙、２﹒４仙及維持１

仙。由以上可見，Ａ因為行使價由價外變為輕微價外，令其行使的機會大增，因此錄得５倍的升

幅是最能捕捉這輪升浪的產品。而Ｂ由於仍有４﹒５％價外且對沖值尚偏低，表現自然不及Ａ來

得好。最後是Ｃ，由於仍是相當價外，其實價仍處於１仙。

《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監 劉嘉輝》



＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需

要應諮詢專業建議。

