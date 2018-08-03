  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/08/2018 16:04

《窩輪匯智－劉嘉輝》仙輪唔可以亂買

　　《窩輪匯智》俗語有云；「野可以亂食，說話唔可以亂講」。觀乎今天的輪證市場，筆者認
為︰「方向可以隨意估，但仙輪決不能隨便買」﹗

　　今年以來，恆指見過三萬三樓上見頂回落，反覆向下之勢當中，不乏一些強勁反彈的波幅機
會。但要將箇中的波幅機會轉化為最大利潤，就要有合適產品配合，否則往往有機會空歡喜一場
，徒勞無功。就以目前恆指走勢為例，自６月２２日正式跌破俗稱牛熊分界線的２５０天線，其
後多度於２８０００點水平反彈，又於近２９０００點受阻回落。本周在外圍貿易戰升溫的困擾
下，指數下試２７５００點支持。

　　假設投資者預期，在未來很短的時間之內，恆指或有機會開展急劇的反彈，並有機會重上
２５０天線即２９５００點的話，以８月２日恆指收市價２７７００點作計算，要捕捉此
１８００點的急升走勢，以仙輪入場是否肯定滿載而歸？

　　那就要視乎仙輪的條款，並不能一概而論說仙輪一定具有爆炸性。就以市場上三隻真實例子
︰Ａ、Ｂ及Ｃ，到期日同為８月，價外程度分別離現價８％、１１％及１４％，兌換比相若，三
者的市場價格皆為一仙。

　　進行比較前，要留意市場價格並不代表其實際價格，就以上例子，雖然三者皆報１仙，亦有
街貨及有投資者欲以１仙出貨，但由於其價外及短期的因素，實際價值其實遠低過１仙，發行商
未能報價提供流通量。

　　若然投資者忽略以上因素以市場價買入，本身已高於其理論價，假設其後兩天指數真的急升
１８００點（假設引伸波幅不變），三者模擬價值表現又會如何？首先我們看看價外程度，會收
窄至１﹒５％、４﹒５％及７％，對沖值亦有所上升，價格則升至５﹒１仙、２﹒４仙及維持１
仙。由以上可見，Ａ因為行使價由價外變為輕微價外，令其行使的機會大增，因此錄得５倍的升
幅是最能捕捉這輪升浪的產品。而Ｂ由於仍有４﹒５％價外且對沖值尚偏低，表現自然不及Ａ來
得好。最後是Ｃ，由於仍是相當價外，其實價仍處於１仙。
《香港匯豐環球資本市場上市產品銷售聯席總監　劉嘉輝》

　　＊此產品無抵押品，價格可升可跌，投資者或損失所有投資。投資前應了解產品風險，若需
要應諮詢專業建議。

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
生財有道03/08/2018
【嚟緊炒Ｄ乜】海外業務增長快速 中電(00002)續發光發熱
生財有道03/08/2018
【匯控預測】分析料今年未必再加碼回購 建議買入價72元
生財有道03/08/2018
【匯控預測】券商料次季稅前多賺逾兩成 港息向上成動力
中國故事03/08/2018
【愈窮愈買】3億人爭「剁手」山寨貨 拼多多揭中國收入消費真相
專訪03/08/2018
梁安琪心中第一位是誰？理想退休生活是繼續去旅行
專訪03/08/2018
【年金解惑－專訪】友邦：扣稅優惠鼓勵競爭 年輕人理財可更進取
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞Pacific Coffee 26週年港式情懷限定套裝

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液

【etnet Bonus賞你】山頂廣場x PaperSkin「拉筋熊夏日限量版計步手帶」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN