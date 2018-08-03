《選股情報》昨（２日）文：「２７７２０，這是最近期的低位，估計稍後會再試。」
昨日恆指收２７７１５，今早（３日）應回升，但２７０能否守，待觀察。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
03/08/2018 09:05
《選股情報－石鏡泉》甩難？
《選股情報》昨（２日）文：「２７７２０，這是最近期的低位，估計稍後會再試。」
昨日恆指收２７７１５，今早（３日）應回升，但２７０能否守，待觀察。
《香港經濟日報研究部主管 石鏡泉》
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