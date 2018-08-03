《經濟通通訊社３日專訊》市場消息指，千盛集團（０８４７５）昨日（２日）孖展截止，
合共錄得２﹒７７億元孖展認購，超購近３４倍。
千盛集團公布創業板招股計劃，全球發售共１億股，其中包括香港公開發售１０００萬股及
９０００萬股國際配售股份。發售價範圍為每股０﹒５港元至０﹒８港元，每手５０００股為買
賣單位，連手續費，入場費約４０４０﹒３元。
該股今日（３日）中午截止招股，預期將於８月１３日板掛牌。力高企業融資有限公司為獨
家保薦人。（ｍｌ）
03/08/2018 09:05
【ＩＰＯ反應】千盛（０８４７５）截孖展，傳超購近３４倍
《經濟通通訊社３日專訊》市場消息指，千盛集團（０８４７５）昨日（２日）孖展截止，
合共錄得２﹒７７億元孖展認購，超購近３４倍。
千盛集團公布創業板招股計劃，全球發售共１億股，其中包括香港公開發售１０００萬股及
９０００萬股國際配售股份。發售價範圍為每股０﹒５港元至０﹒８港元，每手５０００股為買
賣單位，連手續費，入場費約４０４０﹒３元。
該股今日（３日）中午截止招股，預期將於８月１３日板掛牌。力高企業融資有限公司為獨
家保薦人。（ｍｌ）
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