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即市新聞

03/08/2018 09:05

【ＩＰＯ反應】千盛（０８４７５）截孖展，傳超購近３４倍

　　《經濟通通訊社３日專訊》市場消息指，千盛集團（０８４７５）昨日（２日）孖展截止，
合共錄得２﹒７７億元孖展認購，超購近３４倍。
　　千盛集團公布創業板招股計劃，全球發售共１億股，其中包括香港公開發售１０００萬股及
９０００萬股國際配售股份。發售價範圍為每股０﹒５港元至０﹒８港元，每手５０００股為買
賣單位，連手續費，入場費約４０４０﹒３元。
　　該股今日（３日）中午截止招股，預期將於８月１３日板掛牌。力高企業融資有限公司為獨
家保薦人。（ｍｌ）

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