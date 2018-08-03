《經濟通通訊社３日專訊》美高梅中國（０２２８２）公布，截至今年六月底止上半年，經
調整ＥＢＩＴＤＡ為２３﹒０８億元，按年上升２﹒８８％。總收益９０﹒７億元，按年增長
２９﹒７４％。
第二季經調整ＥＢＩＴＤＡ為１０﹒３１億元，按年上升１﹒２５％。總收益４４﹒０６億
元，按年增長３３﹒４６％。
第二季收益５﹒６１億美元按年上升３２％，受惠於美獅美高梅於２月１３日的開業，貢獻
收益淨額１﹒８５億美元。（ｔｔ）
03/08/2018 08:10
美高梅（２２８２）上半年ＥＢＩＴＤＡ增近３％至２３億元
《經濟通通訊社３日專訊》美高梅中國（０２２８２）公布，截至今年六月底止上半年，經
調整ＥＢＩＴＤＡ為２３﹒０８億元，按年上升２﹒８８％。總收益９０﹒７億元，按年增長
２９﹒７４％。
第二季經調整ＥＢＩＴＤＡ為１０﹒３１億元，按年上升１﹒２５％。總收益４４﹒０６億
元，按年增長３３﹒４６％。
第二季收益５﹒６１億美元按年上升３２％，受惠於美獅美高梅於２月１３日的開業，貢獻
收益淨額１﹒８５億美元。（ｔｔ）
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