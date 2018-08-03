港股反彈３７點報２７７５１，國指軟１２點報１０７２１

《經濟通通訊社３日專訊》美國股市周四（２日）個別發展，蘋果帶領科技股急漲。道指微

跌７點，至２５３２６點；標普５００指數收高１３點或０﹒５％，至２８２７點；納指上漲

９５點或１﹒２％，至７８０２點。

港股夜期升１０２點或０﹒３７％報２７７０７點，低水８點。港股ＡＤＲ比例指數升

０﹒５２％或６２點，收報２７８６０點。

港股昨日急挫６２６點，今早窄幅高開３７點，報２７７５１點。國指昨日跌２３９點，今

開市續軟１２點，報１０７２１點。

蒙牛（０２３１９）升１﹒９２％，報２３﹒８５元，暫升幅最大藍籌。



表列重磅股表現：



股份（編號） 現價 變幅

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匯豐控股（００００５） ７２﹒４５元 下跌０﹒４８％

港交所 （００３８８） ２２４﹒４０元 上升０﹒０９％

騰訊控股（００７００） ３４８﹒２０元 上升０﹒９３％

建設銀行（００９３９） ６﹒９０元 下跌０﹒４３％

中國移動（００９４１） ６９﹒１０元 無升跌

友邦保險（０１２９９） ６７﹒００元 上升１﹒６７％

工商銀行（０１３９８） ５﹒６６元 下跌０﹒５３％

中國平安（０２３１８） ７１﹒００元 上升１﹒００％

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