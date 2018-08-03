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即市新聞

03/08/2018 09:21

港股反彈３７點報２７７５１，國指軟１２點報１０７２１

　　《經濟通通訊社３日專訊》美國股市周四（２日）個別發展，蘋果帶領科技股急漲。道指微
跌７點，至２５３２６點；標普５００指數收高１３點或０﹒５％，至２８２７點；納指上漲
９５點或１﹒２％，至７８０２點。
　　港股夜期升１０２點或０﹒３７％報２７７０７點，低水８點。港股ＡＤＲ比例指數升
０﹒５２％或６２點，收報２７８６０點。
　　港股昨日急挫６２６點，今早窄幅高開３７點，報２７７５１點。國指昨日跌２３９點，今
開市續軟１２點，報１０７２１點。
　　蒙牛（０２３１９）升１﹒９２％，報２３﹒８５元，暫升幅最大藍籌。

　　表列重磅股表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　匯豐控股（００００５）　　　７２﹒４５元　　　下跌０﹒４８％
　　港交所　（００３８８）　　２２４﹒４０元　　　上升０﹒０９％
　　騰訊控股（００７００）　　３４８﹒２０元　　　上升０﹒９３％
　　建設銀行（００９３９）　　　　６﹒９０元　　　下跌０﹒４３％
　　中國移動（００９４１）　　　６９﹒１０元　　　無升跌
　　友邦保險（０１２９９）　　　６７﹒００元　　　上升１﹒６７％
　　工商銀行（０１３９８）　　　　５﹒６６元　　　下跌０﹒５３％
　　中國平安（０２３１８）　　　７１﹒００元　　　上升１﹒００％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
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