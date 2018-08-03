《盤後部署》利淡因素充斥業績期難推動，港股２７３００暫見支持

《經濟通通訊社３日專訊》美國蘋果公司股價衝破２００美元，令其公司市值突破萬億美元

大關，受蘋果帶動下，納指重返７８００點大關，收報７８０２點，升９５點；道指低開後跌幅

度一度擴大至２１３點，尾市跌幅收窄，收報２５３２６點，跌７點；標指收報２８２７點，升

１３點。

港股昨日急跌６２６點後，今早高開３７點，但貿易戰陰霾未退下，加上人民幣弱勢，即使

騰訊（００７００）今日反彈，惟匯控（００００５）在業績公布前受壓，內銀股亦見偏軟，港

股升幅僅最多擴至７１點，高見２７７８６點後便掉頭向下，全日最多跌１１０點低報

２７６０４點，全日最終收跌３８點或０﹒１４％，報２７６７６點。主板成交８８２﹒４９億

元減少近１８％。

滬指挫２７點或１％，報２７４０點。國指報１０６９３點，跌０﹒３７％或跌３９點。



＊美國今公布非農數據，ＧＤＰ強勁或有利造好＊



自美國聯儲局日前公布議息結果後，雖然一如預期未改變現有利率水平，但議息後聲明中指

出，由於目前經濟復甦強勁，更暗示九月加息的可能性會相當高，帶動美匯指數連日走強，加上

有分析指，中美貿易關係緊張促使匯商買入美元避險，美匯昨日再度突破９５關，升０﹒５４％

，報９５﹒１７。美國將於今日本港時間八點半公布，七月份非農新增職位數據，預測值為

１９﹒３萬份，低於前值的２１﹒３萬份。平均每小時工資則預期環比升０﹒３％，高於前值的

０﹒２％，同比則上升２﹒７％，與前值相若。

事實上，美國早前公布的第二季國內生產總值（ＧＤＰ）按季升４﹒１％，創２０１４年以

來最快增幅，今晚公布的經濟數據均有很大可能會高出預期，美匯指數亦有很大機會再錄得不俗

增幅，亦變相會加大人民幣貶值的壓力。



＊貿戰談判陷僵局，中央無利好政策Ａ股難反彈＊



貿易戰方面，除了美國證實計劃對價值２０００億美元中國貨品調高稅率至２５％外，美國

商務部亦以國家安全為由，宣布對４４間中國軍工企業進行技術封鎖。美國近日連番施壓下，迫

使中方在貿易問題上作出讓步，而中方除作出指責外，亦無任何反擊，加上中美雙方恢復談判續

陷入僵局，不利市場氣氛。

另外，人行近日連續收水，連續１１日暫停逆回購操作，累計淨回籠５８００億元，加上中

央早前已提出寬鬆的貨幣及財政政策，短期內應無任何重大利好政策，Ａ股難有起色。港股方面

，下周將有多隻重磅股放榜，而匯控將於周一（６日）公布中期業績。縱使匯控業績勝預期，惟

市況仍受眾多利淡因素影響，料難推動大市進一步向上。加上大市成交疲弱，反映目前資金入市

仍相當審慎，資金只炒作具主題概念的股份，港股反彈動力弱，技術上，港股一舉跌穿

２８０００關，打破近期２８０００至２９０００區爭持局面，暫以去年９月低位２７３００點

見支持，２８０００點見阻力。（ｔｔ）

