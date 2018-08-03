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即市新聞

03/08/2018 17:22

《台股攻略－馮偉明》台股今日高位整固，收復１１０００點

　　《台股攻略》台股今日開高走高，升８２﹒６６點，收１１０１２﹒４３點，收復
１１０００點關卡，成交金額為新台幣１３４４﹒２９億元。
　　蘋果股價創新高，帶動蘋果三雄今日走揚，大立光升２％，台積電漲幅１％以內，鴻海則攻
克月線，升１％。其餘權值股表現也不差，聯電開高走高，升超過１﹒５％，面板雙虎亦聯袂走
高。被動元件股方面，國巨早盤跌深反彈後翻黑，午盤後升２％，股價震幅激烈；奇力新、禾伸
堂、蜜望實等則走跌，華新科更一度跌停。ＩＣ設計股族群方面，瑞昱在車用領域進入收割期，
今日鎖住漲停；譜瑞－ＫＹ在第三季進入旺季推升下，股價亦一度攻上漲停。生技族群持續增溫
，日科妍今漲停，喬山續升近９％，寶齡富錦升近８％，和康生、佐登－ＫＹ亦大升５％。美國
今年第三度加息的機率增加，帶動金融股今日表現，元大金及中信金升超過２％，永豐金、新光
金及國泰金的漲幅也有約１％。電動車相關族群受特斯拉強力反彈帶動下亦有明顯漲勢，電池材
料廠美琪瑪及康普升幅在１％之上，長園科更有３％的升幅。
　　展望後市，投資者應持續關注上市公司財報、貿易戰的發展以及聯儲局的加息步伐。
《富邦銀行（香港）證券研究及產品發展部主管　馮偉明》

　　＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之
　　　　　　　申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定
　　　　　　　，如因相關建議招致損失，概與富邦銀行（香港）、編者及作者無涉。

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