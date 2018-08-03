《談國論企－黎偉成》中共中央要經濟社會大局保持穩定

《談國論企》中共中央總書記習近平於２０１８年７月３１日主持的中共中央舉行會議，指

出（甲）要經濟社會大局於下半年保持穩定，深入推進供給側結構性改革，打好「三大攻堅戰」

，加快建設現代化經濟體係，推動高質量發展，任務艱巨繁重，由是（乙）要堅持穩中求進工作

總基調，保持經濟運行在合理區間，加強統籌協調，形成政策合力，精準施策，紮實細緻工作。

會議認為上半年經濟保持了總體平穩、穩中向好態勢。



＊有信心處理解決外部環境發生明顯變化問題＊



在談及下半年的經濟情況時，會議相當明確地表明的「當前經濟運行穩中有變，面臨一些新

問題新挑戰，外部環境發生明顯變化」，最惹人注目的，當然是所指的「外部環境發生明顯變化

」，即使未有點明何事，但誰都理解到有「明顯變化」的外部環境，肯定是暗示由特朗普於３月

初掀起的對以中國為主的全世界貿易戰，而且由言到行，來得十分迅猛，更不斷升級，和全面挑

戰，威脅和壓力日益重大，是為中國所面臨的一些新問題新挑戰重點之所在。但中共中央認為「

當前經濟運行穩中有變」，即在外部環境出現明顯變化之際，中國經濟的運行還是保持穩勢，可

見信心相當強烈。

在保持高度信心的同時，會議還明確地提出「要抓住主要矛盾，採取針對性強的措施加以解

決」，並提出六大重點：

最首要的，當然是第（一）條之「保持經濟平穩健康發展」，所要求的是要經濟在保持平穩

發展的同時，更要保持健康形態，作為應對「外部環境發生明顯變化」的十分重要原則、方針和

精神，特別是要（Ｉ）「要造好穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩預期工作」之五「穩」，

而五大要求中最首要穩定的是就業，此一重點不僅著眼於保民生、惠民生，更暗示要保企業、惠

企業，只要企業經營生產和投資保持穩定發展，就肯定會增加相關從業員的需求，就能達到中共

中央十分重視的穩就業政策性要求，而要穩企業，就很有可能陸陸續續的推出一連串、一大串新

措施、新舉措，作為化解「外部環境發生明顯變化「的策略。

與五大穩定經濟工作的相關政策性舉措，還有（ＩＩ）「堅持實施積極的財政政策和穩健的

貨幣政策，提高政策的前瞻性、靈活性、有效性」，其中：（ｉ）財政政策要在擴大內需和結構

調整上發揮更大作用，和（ｉｉ）要把好貨幣供給總閘門，保持流動性合理充裕。此兩項無疑是

屬於一貫的重大政策，需要高度留意的是會議要確保政策的「前瞻性、靈活性、有效性」，得以

提高，是之為反制特朗普經貿、科技戰的同時，保持內部經濟平穩健康發展的十分重要做法。



＊受美方貿戰科限壓力仍積極保外企在華合法權益＊



（ＩＩＩ）「保護在華外資企業合法權益」，加強改革開放，特別是雙向的開放中的「引進

來」，外企在華的經營、投資的合法權益，得到保護，會強化對外資在華投資的吸引力，此舉與

特朗普政府加強外資在美投資審查、監管的「美國優先」閉關劣策，剛好成為一個十分鮮明的對

比。孰優，孰劣，歷史可以作出客觀、公平、公正的評語。

同樣重要的，是（二）此與第三條的「把防範化解金融風險和服務實體經濟更好結合起來」

，是十分緊密結合的政策。即使未有說明「防範化解金融風險」，但所指的當然是會議所強調的

「外部環境發生明顯變化」產生的威脅與壓力，只要具或然發生的金融金融可以防範到，化解到

，就可以達致服務實體經濟的政策性要求。

此所指的要服務的實體經濟，重點在於：堅定做好去槓桿工作，把握好力度和節奏，協調好

各項政策出台時機。要通過機制創新，提高金融服務實體經濟的能力和意願。

會議要求的重點，還有（三）把補短板作為當前深化供給側結構性改革的重點任務，加大基

礎設施領域補短板力度，增強創新力、發展新動能，打通去產能的制度梗阻，降低企業成本。要

實施好鄉村振興戰略。

（四）推進改革開放，繼續研究推出一批管用見效的重大改革舉措。要落實擴大開放、大幅

放寬市場準入的重大舉措，推動「一帶一路」向縱深發展，精心辦好首屆中國國際進出口博覽會

。

（五）下決心解決好房地產市場問題，堅持因城施策，促進供求平衡，合理引導預期，整治

市場秩序，堅決遏制房價上漲。加快建立促進房地產市場平穩健康發展長效機制。

（六）造好民生保障和社會穩定工作，把穩定就業放在更加突出位置，確保工資、教育、社

保等基本民生支出，強化深度貧困地區脫貧攻堅工作，做實做細做深社會穩定工作。

會議力表：堅持穩中求進工作總基調，貫徹新發展理念，落實高質量發展要求，以供給側結

構性改革為主線，著力打好防範化解重大風險，精準脫貧、污水染防治三大攻堅戰，加快改革開

放步伐，上半年經濟保持了總體平穩、穩中向好態勢。主要宏觀調控指標處在合理區間、幸福感

、安全感增強。《資深財經評論員 黎偉成》

（ｗａｉｓｈｉｎｇｌａｉ２１０＠ｙａｈｏｏ﹒ｃｏｍ﹒ｈｋ）

