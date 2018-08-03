  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

03/08/2018 09:25

《異動股》潤啤（２９１）控股股東引入喜力，開市競價急升逾７％

　　《經濟通通訊社３日專訊》潤啤（００２９１）控股股東引入喜力，開市競價急升逾７％，
報３８元；成交約２６萬股，涉資１００３萬元。
　　華潤啤酒公布，直接控股股東華潤集團（啤酒）公司以總現價代價２４３﹒５億元，向喜力
集團配售約４０％新股。
　　另外，華潤集團（啤酒）之母公司華潤創業，以總代價４﹒６４億歐元，向喜力收購
５２０萬股庫藏股，相當於約０﹒９％股權。
　　潤啤與喜力集團就達成長期戰略合作安排而簽訂了《商標許可協議條款清單》，簽訂在中國
大陸、香港和澳門內獨佔使用Ｈｅｉｎｅｋｅｎ（喜力）品牌的商標許可協議，而喜力集團將轉
讓其在獨佔地域的現有業務，並將其業務與集團在中國境內的啤酒業務融合。
　　借助喜力集團的全球經銷網絡，將支持和加快公司的雪花品牌和其他中國啤酒品牌的國際成
長，並使其成為首選中國啤酒品牌。
　　與此同時，恆生指數報２７７５１，升３７點，主板成交２７﹒５６億元。
　　表列同板塊或相關股份表現：

　　股份（編號）　　　　　　　　現價　　　　　　　變幅
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　華潤啤酒（００２９１）　　　３８﹒００元　　　升７﹒１９％
　　中國旺旺（００１５１）　　　　６﹒４５元　　　升１﹒５７％
　　青島啤酒（００１６８）　　　４２﹒２５元　　　升０﹒４８％
　　統一企業（００２２０）　　　　８﹒６４元　　　無升跌
　　北京控股（００３９２）　　　３７﹒２０元　　　無升跌
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
（ｍｌ）

返回新聞主頁

全新【etnet健康】專頁登場喇！立即成為Fans獲得最貼身實用嘅健康資訊！ http://fb.me/health.etnet.com.hk
最新專題
More
國際動態03/08/2018
伊朗海軍逾百艦艇 擬波斯灣演習
生財有道02/08/2018
【ＱＱ插水】騰訊連挫六日 陳永陸：不宜趁亂買入
FOCUS02/08/2018
【FOCUS】儲局「Strong」字眼亂飛 侵侵再克人幣貶值
生財有道02/08/2018
【年金解惑－個案】25歲起月供643元 65歲後領5800元
專訪02/08/2018
【年金解惑－專訪】美國萬通料年金佔業務比例提升 年輕客潛力大
生財有道02/08/2018
【荷蘭日本直擊】型住過晚年，與長壽作戰
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品簡介

【DIVA Channel】賞Pacific Coffee 26週年港式情懷限定套裝

【得獎名單】【DIVA Channel】賞 Kiss Me Heroine Make持久防水濃密調控睫毛液

【etnet Bonus賞你】華懋集團六大商場 x芝麻街「So Cute! Sports 毛巾」+「萌小小球鞋袋」

etnet.com.hk
News 新聞
Stocks 股票
Futures 期貨期權
Warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
Ashares A股
Forex 外匯商品
Funds 基金
MPF 強積金
Lifestyle 生活副刊
社創SoIN