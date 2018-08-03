《異動股》潤啤（２９１）控股股東引入喜力，開市競價急升逾７％

《經濟通通訊社３日專訊》潤啤（００２９１）控股股東引入喜力，開市競價急升逾７％，

報３８元；成交約２６萬股，涉資１００３萬元。

華潤啤酒公布，直接控股股東華潤集團（啤酒）公司以總現價代價２４３﹒５億元，向喜力

集團配售約４０％新股。

另外，華潤集團（啤酒）之母公司華潤創業，以總代價４﹒６４億歐元，向喜力收購

５２０萬股庫藏股，相當於約０﹒９％股權。

潤啤與喜力集團就達成長期戰略合作安排而簽訂了《商標許可協議條款清單》，簽訂在中國

大陸、香港和澳門內獨佔使用Ｈｅｉｎｅｋｅｎ（喜力）品牌的商標許可協議，而喜力集團將轉

讓其在獨佔地域的現有業務，並將其業務與集團在中國境內的啤酒業務融合。

借助喜力集團的全球經銷網絡，將支持和加快公司的雪花品牌和其他中國啤酒品牌的國際成

長，並使其成為首選中國啤酒品牌。

與此同時，恆生指數報２７７５１，升３７點，主板成交２７﹒５６億元。

表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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華潤啤酒（００２９１） ３８﹒００元 升７﹒１９％

中國旺旺（００１５１） ６﹒４５元 升１﹒５７％

青島啤酒（００１６８） ４２﹒２５元 升０﹒４８％

統一企業（００２２０） ８﹒６４元 無升跌

北京控股（００３９２） ３７﹒２０元 無升跌

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