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即市新聞

03/08/2018 09:38

《中資異動》人幣續貶兼油價反彈，國航挫近３％，暫最差國指股


　　《經濟通通訊社３日專訊》中國國航（００７５３）Ｈ股現價下跌２﹒９５％，報６﹒９１
元，暫跌幅最大國指成份股；成交約８５萬股，涉資５９５萬元，主動沽盤７２％。
　　Ａ股（滬：６０１１１１）現價７﹒３６元人民幣，下跌２﹒１３％，成交４１６５萬元人
民幣，涉及５６４萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２３﹒０２％。
　　中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８３２２，至去年５月３１日以來最低，
較上個交易日貶３８０點子，上個交易日報６﹒７９４２。
　　人民幣即期開市則大跌２７１點子，報６﹒８５７１。
　　石油業界分析顯示，美國原油庫存將下跌，油價周四（２日）上漲。布蘭特１０月期油漲
１﹒０６美元或１﹒５％，報７３﹒４５美元。美國９月期油升１﹒３０美元或１﹒９％，報
６８﹒９６美元。
　　現時，恆生指數報２７７１０，下跌３點或下跌０﹒０１％，主板成交８０﹒７１億元。
　　上證綜合指數報２７６１，下跌６點或下跌０﹒２３％，成交１２３﹒７９億元人民幣。

　表列相關或同板塊股份表現

　股份　（編號）　　　　　　　股價　　　　　　　變幅　　　　　　　∥Ａ較Ｈ溢價
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥（折讓）
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　國泰航空（００２９３）　　１１﹒９４元　　　　下跌０﹒８３％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　航基股份（００３５７）　　　７﹒２５元　　　　無升跌　　　　　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　東方航空（００６７０）　　　４﹒６１元　　　　下跌２﹒５４％　　∥
　　（滬：６００１１５）　　　５﹒５３元人幣　　下跌１﹒７８％　　∥＋３８﹒５５％
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　首都機場（００６９４）　　　９﹒２６元　　　　下跌２﹒２２％　　∥
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　∥
　南方航空（０１０５５）　　　５﹒１８元　　　　下跌３﹒１８％　　∥
　　（滬：６０００２９）　　　６﹒６３元人幣　　下跌２﹒９３％　　∥＋４７﹒８３％
－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素
　（ｔｔ）

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