《中資異動》人幣續貶兼油價反彈，國航挫近３％，暫最差國指股



《經濟通通訊社３日專訊》中國國航（００７５３）Ｈ股現價下跌２﹒９５％，報６﹒９１

元，暫跌幅最大國指成份股；成交約８５萬股，涉資５９５萬元，主動沽盤７２％。

Ａ股（滬：６０１１１１）現價７﹒３６元人民幣，下跌２﹒１３％，成交４１６５萬元人

民幣，涉及５６４萬股。現價Ａ股對Ｈ股呈溢價２３﹒０２％。

中國外匯交易中心人民幣兌一美元中間價今報６﹒８３２２，至去年５月３１日以來最低，

較上個交易日貶３８０點子，上個交易日報６﹒７９４２。

人民幣即期開市則大跌２７１點子，報６﹒８５７１。

石油業界分析顯示，美國原油庫存將下跌，油價周四（２日）上漲。布蘭特１０月期油漲

１﹒０６美元或１﹒５％，報７３﹒４５美元。美國９月期油升１﹒３０美元或１﹒９％，報

６８﹒９６美元。

現時，恆生指數報２７７１０，下跌３點或下跌０﹒０１％，主板成交８０﹒７１億元。

上證綜合指數報２７６１，下跌６點或下跌０﹒２３％，成交１２３﹒７９億元人民幣。



表列相關或同板塊股份表現



股份 （編號） 股價 變幅 ∥Ａ較Ｈ溢價

∥（折讓）

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國泰航空（００２９３） １１﹒９４元 下跌０﹒８３％ ∥

∥

航基股份（００３５７） ７﹒２５元 無升跌 ∥

∥

東方航空（００６７０） ４﹒６１元 下跌２﹒５４％ ∥

（滬：６００１１５） ５﹒５３元人幣 下跌１﹒７８％ ∥＋３８﹒５５％

∥

首都機場（００６９４） ９﹒２６元 下跌２﹒２２％ ∥

∥

南方航空（０１０５５） ５﹒１８元 下跌３﹒１８％ ∥

（滬：６０００２９） ６﹒６３元人幣 下跌２﹒９３％ ∥＋４７﹒８３％

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註：Ａ股對Ｈ股溢價或折讓率已反映匯價因素

（ｔｔ）

