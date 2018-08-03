《異動股》騰訊六連跌後反彈約１％，惟遭大摩剔出關注名單

《經濟通通訊社３日專訊》騰訊（００７００）六連跌累挫９﹒２％後，現價反彈

０﹒６４％，報３４７﹒２元；成交約５９８萬股，涉資２０﹒７８億元。

大摩將騰訊從香港╱中國大陸和不含日本的亞太地區關注名單中剔除，取而代之的是潤電

（００８３６），強調在當前市況下該股具有防禦優勢。

該行又指，潤電削減資本支出和現金流改善，將有助於穩定的股息政策延續至２０２０年；

上半年淨利潤可能回升３５﹒５％，成為股票表現的關鍵催化劑。

潤電現價上升０﹒５４％，報１４﹒９２元；成交約１３４萬股，涉資１９９５萬元。

現時，恆生指數報２７６３４，下跌７９點或下跌０﹒２９％，主板成交１２２﹒４３億元

。上證綜合指數報２７６０，下跌７點或下跌０﹒２７％，成交２０１﹒０４億元人民幣。



表列同板塊或相關股份表現：



股份（編號） 現價 變幅

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重磅股：

匯豐控股（００００５） ７２﹒３０元 下跌０﹒６９％

港交所 （００３８８） ２２４﹒２０元 無升跌

建設銀行（００９３９） ６﹒８８元 下跌０﹒７２％

中國移動（００９４１） ６９﹒０５元 下跌０﹒０７％

友邦保險（０１２９９） ６６﹒６５元 上升１﹒１４％

工商銀行（０１３９８） ５﹒６６元 下跌０﹒５３％

中國平安（０２３１８） ７０﹒２５元 下跌０﹒０７％



中資電力股：

華能國電（００９０２） ５﹒７０元 上升０﹒８８％

大唐發電（００９９１） ２﹒１１元 下跌０﹒４７％

華電國際（０１０７１） ３﹒５７元 下跌０﹒２８％

中國電力（０２３８０） １﹒９０元 上升０﹒５３％

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