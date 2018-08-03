《午市前瞻》貿易戰升級，港股料跌落２６０００至２７５００徘徊

《經濟通通訊社３日專訊》美股三指走勢不一，蘋果公司股價突破２００美元並令其成為萬

億美元市值公司，帶動納指向上發展，道指尾市亦跌幅收窄。納指收報７８０２點，升９５點或

１﹒２４％；道指收報２５３２６點，跌７點或０﹒０３％。

港股經歷昨日急瀉並失守二萬八關後，今早高開３７點並反覆下試，資金轉追防守性股份，

公用及食品股落鑊炒起，但臨收午市前食品股回吐，而內房股及濠賭則持續被拋售。最終恆指半

日收跌３５點，報２７６７９點，盤中在２７６０４至２７７８６之間窄幅上落。半日主板成交

額４７３億元。滬指微升２點或０﹒０８％，報２７７０點。國企指數報１０６８７點，跌

０﹒４３％或跌４５點。



＊騰訊連跌數日終現反彈，公用被追捧食品則倒跌＊



來跌多日的騰訊（００７００）終現反彈，今早高開後靠穩，並重上３５０元關口，半日反

彈１﹒６２％，報３５０﹒６元，；友邦（０１２９９）升０﹒５３％，報６６﹒２５元；中移

動（００９４１）跌０﹒１４％，報６９元；匯控（００００５）跌０﹒７６％，報７２﹒２５

元。

大市前景未明，食品股曾有追捧，惟收市前倒跌，蒙牛乳業（０２３１９）跌０﹒２１％，

報２３﹒３５元；中國旺旺（００１５１）跌０﹒１６％，報６﹒３４元；萬洲國際（００２８

８）跌０﹒３１％，報６﹒３３元；華潤啤酒（００２９１）與喜力達成戰略合作，刺激股價一

度升至３９﹒１５元，午收升幅收窄至０﹒５６％，報３５﹒６５元。

公用股方面，電能實業（００００６）升０﹒５５％，報５５﹒２元；中華煤氣

（００００３）升１﹒０３％，報１５﹒６４元；中電（００００２）漲０﹒６３％，報

８７﹒４元；港燈（０２６３８）升０﹒２５％，報７﹒９３元。



＊內房濠賭再度下瀉，醫藥汽車遭拋售未能止血＊



離岸人民幣曾最低見６﹒８８關，內房股再度被拋售，碧桂園（０２００７）跌

２﹒７２％，報１０﹒７２元；中國恆大（０３３３３）升０﹒５％，報２０﹒２元；融創中國

（０１９１８）跌０﹒４４％，報２２﹒４５元；中海外（００６８８）升０﹒２１％，報

２３﹒６元；華潤置地（０１１０９）跌０﹒５５％，報２６﹒９元；雅居樂（０３３８３）跌

３﹒５２％，報１０﹒９６元。

濠賭方面，銀娛（０００２７）公布其菲律賓長灘島向目突然煞停，消息引發股價跌

３﹒３１％，報５６﹒９元；摩通發表報告指永利澳門（０１１２８）季績表現失望，並下調目

標價至３１元，永利半日收跌跌２﹒４１％，報２０﹒２５元；美高梅（０２２８２）逆市升１

﹒８４％，報１６﹒６４元，升；金沙中國（０１９２８）跌２﹒７４％，報３７﹒２５元。

龍頭醫藥股未能止血，復星醫藥（０２１９６）跌２﹒３１％，報３５﹒９元；藥明生物（

０２２６９）跌３﹒６５％，報７３﹒９元；國藥控股（０１０９９）跌０﹒３％，報

３３﹒４５元；金斯瑞生（０１５４８）跌１﹒４９％，報１８﹒５２元。

恆大健康（００７０８）受ＦＦ９１汽車消息帶動，今日再漲１２﹒６％，報１１﹒８元。

汽車股未見轉勢，吉利汽車（００１７５）跌２﹒４３％，報１６﹒８４元；比亞迪

（０１２１１）跌３﹒５６％，報４１﹒９５元；北京汽車（０１９５８）跌４﹒８３％，報６

﹒１１元；華晨中國（０１１１４）跌３﹒２％，報１０﹒３元；廣汽集團（０２２３８）跌０

﹒５５％，報７﹒２元；長城汽車（０２３３３）跌３﹒２１％，報５﹒４２元。（ｕｌ）



＊李偉傑：水泥股表現驚喜，或可跑贏大市＊



受中美貿易戰升級及人民幣貶值影響，港股今早繼續下挫。財經評論員李偉傑向《經濟通通

訊社》表示，貿易戰打亂人民幣升值步伐，中港企業成為最大受害者。市場觀望中美是否有貿易

談判。股繼昨天急瀉６２６點後，今早反覆上落，氣氛淡弱。李指出，若市場沒有相關利好消息

傳出，港股將跌落２６０００至２７５００點區間徘徊。

他認為，雖中美貿戰陰霾揮之不去，但水泥板塊在國策及公司盈喜下表現驚喜。他預期短期

以內，水泥股或能夠跑贏大市，惟內房需求減少為該板塊長期增長的主要阻力。

至於大摩將騰訊從亞太地區關注名單中剔除，以潤電（００８３６）取而代之，他分析該板

塊不受貿易戰消息主導，相對具防禦優勢，惟電力股興內地生產數據榮辱互見，建議投資者謹慎

分析及解讀。（ｍｗ、ｕｌ）

