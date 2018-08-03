《美元走勢－羅明立》英未有持續加息條件，英鎊料呈反覆向下

最高 最低 東京收市



美元╱日圓 １１１﹒７８ １１１﹒６３ １１１﹒７１

歐元╱美元 １﹒１５９５ １﹒１５７７ １﹒１５７９

英鎊╱美元 １﹒３０２８ １﹒３００６ １﹒３００８

美元╱瑞郎 ０﹒９９６５ ０﹒９９５１ ０﹒９９６０

美元╱港元 ７﹒８４９４ ７﹒８４７４ ７﹒８４９５



《美元走勢》美國上周初請失業金人數為２１﹒８萬，較預期的２２萬為低。另外，美國６

月工廠訂單按月上升０﹒７％，符合市場預期。投資者關注美國今晚（３日）公布的失業率及非

農就業人數，預計失業率會下降至３﹒９％，而預期非農就業職位增長為１９﹒２萬個。美匯指

數短線反覆造好，重上９５水準。美國制裁伊朗令中東局勢緊張，伊朗威脅封鎖霍爾木茲海峽以

及準備在波斯灣進行大型軍演；而美國國會通過國防法加強對台灣協防的支持，目標明顯又是針

對中國，加上中美貿易戰雙方完全未見讓步，美元成為最大得益者。



＊英全數９個委員通過加息較預期多＊



英倫銀行一如市場預期加息０﹒２５厘至０﹒７５厘，並且全數９個委員通過加息，較預期

只有７位支持加息人數多，消息曾經刺激英鎊上升。不過，其後央行行長卡尼表示對貿易前景及

英國出現無序脫歐表示憂慮，擔心企業信心會受到影響，拖累英鎊走勢。分析師預期英國利率未

持續加息的條件，一旦出現硬脫歐的不利情況，利率走勢將會逆轉。



英鎊兌美元出現反覆向下的走勢，初步支持位於１﹒２９５０，美元持續強勢，加上市場預

計短期英國不會再加息，利淡英鎊走勢。建議投資者繼續候位元沽出英鎊，目標１﹒２９２５。



方向 入市價 目標位 止蝕



美元╱日圓 觀 望

歐元╱美元 沽出歐元 １﹒１６５０ １﹒１５３０ １﹒１７００

英鎊╱美元 沽出英鎊 １﹒３０７０ １﹒２９５０ １﹒３１２０

美元╱瑞郎 觀 望

美元╱加元 觀 望

澳元╱美元 觀 望

紐元╱美元 觀 望



《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》

