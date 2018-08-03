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即市新聞

03/08/2018 16:35

《美元走勢－羅明立》英未有持續加息條件，英鎊料呈反覆向下

　　　　　　　　　　　　　　最高　　　　　　　最低　　　　　　東京收市　

　　　美元╱日圓　　　　１１１﹒７８　　　１１１﹒６３　　　１１１﹒７１
　　　歐元╱美元　　　　１﹒１５９５　　　１﹒１５７７　　　１﹒１５７９
　　　英鎊╱美元　　　　１﹒３０２８　　　１﹒３００６　　　１﹒３００８
　　　美元╱瑞郎　　　　０﹒９９６５　　　０﹒９９５１　　　０﹒９９６０
　　　美元╱港元　　　　７﹒８４９４　　　７﹒８４７４　　　７﹒８４９５

　　《美元走勢》美國上周初請失業金人數為２１﹒８萬，較預期的２２萬為低。另外，美國６
月工廠訂單按月上升０﹒７％，符合市場預期。投資者關注美國今晚（３日）公布的失業率及非
農就業人數，預計失業率會下降至３﹒９％，而預期非農就業職位增長為１９﹒２萬個。美匯指
數短線反覆造好，重上９５水準。美國制裁伊朗令中東局勢緊張，伊朗威脅封鎖霍爾木茲海峽以
及準備在波斯灣進行大型軍演；而美國國會通過國防法加強對台灣協防的支持，目標明顯又是針
對中國，加上中美貿易戰雙方完全未見讓步，美元成為最大得益者。
　
＊英全數９個委員通過加息較預期多＊
　
　　英倫銀行一如市場預期加息０﹒２５厘至０﹒７５厘，並且全數９個委員通過加息，較預期
只有７位支持加息人數多，消息曾經刺激英鎊上升。不過，其後央行行長卡尼表示對貿易前景及
英國出現無序脫歐表示憂慮，擔心企業信心會受到影響，拖累英鎊走勢。分析師預期英國利率未
持續加息的條件，一旦出現硬脫歐的不利情況，利率走勢將會逆轉。
　
　　英鎊兌美元出現反覆向下的走勢，初步支持位於１﹒２９５０，美元持續強勢，加上市場預
計短期英國不會再加息，利淡英鎊走勢。建議投資者繼續候位元沽出英鎊，目標１﹒２９２５。

　　　　　　　　　　　方向　　　　入市價　　　　　　目標位　　　　　　　止蝕　

　　　美元╱日圓　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　歐元╱美元　　沽出歐元　　１﹒１６５０　　　１﹒１５３０　　　１﹒１７００
　　　英鎊╱美元　　沽出英鎊　　１﹒３０７０　　　１﹒２９５０　　　１﹒３１２０
　　　美元╱瑞郎　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　美元╱加元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　澳元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望
　　　紐元╱美元　　　　　　　　　　　　　　　　觀　　　　　　望

《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》

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