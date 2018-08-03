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03/08/2018 08:32

《外企動向》蘋果股價升３％，市值達萬億美元

　　蘋果股價造好，升２﹒９％報２０７﹒３９美元，再創新高，成為美國首家市值達１萬億美
元的上市公司。
　　雖然中美貿易戰未擴至智能手機等產品，但蘋果仍擔心關稅清單擴大帶來的潛在影響。
　　蘋果向美國證監遞交的文件稱，全球貿易摩擦會引致關稅上升，令貿易保護主義抬頭，而關
稅增加原料和配件價格，降低公司邊際利潤之餘，部分成本亦會轉嫁到消費者身上，削弱產品競
爭力。
　　蘋果續表示，貿易保護政策令公司難以在海外推廣產品和服務，政治形勢不穩定也削弱消費
者信心和消費意欲，長遠可能打擊蘋果業務。《香港經濟日報》

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