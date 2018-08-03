《外地經濟》英倫銀行如預期加息，惟稱不急於再加

英倫銀行宣布加息四分一厘、至０﹒７５厘，為金融危機以來第二次加息，符合市場預期。

英國脫歐帶來不明朗因素，該行暗示未來不會急於進一步加息。消息拖累英鎊由日內高位下

滑，跌０﹒８％，低見１﹒３０１７美元。《香港經濟日報》

