英倫銀行宣布加息四分一厘、至０﹒７５厘，為金融危機以來第二次加息，符合市場預期。
英國脫歐帶來不明朗因素，該行暗示未來不會急於進一步加息。消息拖累英鎊由日內高位下
滑，跌０﹒８％，低見１﹒３０１７美元。《香港經濟日報》
03/08/2018 08:34
《外地經濟》英倫銀行如預期加息，惟稱不急於再加
英倫銀行宣布加息四分一厘、至０﹒７５厘，為金融危機以來第二次加息，符合市場預期。
英國脫歐帶來不明朗因素，該行暗示未來不會急於進一步加息。消息拖累英鎊由日內高位下
滑，跌０﹒８％，低見１﹒３０１７美元。《香港經濟日報》
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