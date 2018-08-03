《經濟通通訊社３日專訊》本港７月採購經理指數（ＰＭＩ）回升至４８﹒２，雖然高於６月
的４７﹒７，但卻是連續四個月處於５０以下的收縮狀態，反映私人企業經濟信心差。
數據顯示，產出與新訂單量齊跌，市場需求在貿易戰中進一步回軟，新訂單指數跌至兩年新
低，銷往內地的產品與服務亦連跌三個月。企業繼續看淡生產前景，受中美貿易戰升級影響，經
營信心跌至一年半低位。
至於整體投入通脹率放緩，受到採購成本升幅放慢影響。企業表示，７月工資成本上升，但
升幅仍算溫和。（ｃｌ）
03/08/2018 09:12
【本港經濟】香港７月ＰＭＩ回升至４８﹒２，新訂單指數兩年新低
《經濟通通訊社３日專訊》本港７月採購經理指數（ＰＭＩ）回升至４８﹒２，雖然高於６月
的４７﹒７，但卻是連續四個月處於５０以下的收縮狀態，反映私人企業經濟信心差。
數據顯示，產出與新訂單量齊跌，市場需求在貿易戰中進一步回軟，新訂單指數跌至兩年新
低，銷往內地的產品與服務亦連跌三個月。企業繼續看淡生產前景，受中美貿易戰升級影響，經
營信心跌至一年半低位。
至於整體投入通脹率放緩，受到採購成本升幅放慢影響。企業表示，７月工資成本上升，但
升幅仍算溫和。（ｃｌ）
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