【本港樓市】娥六招未見影響樓市升勢，中原ＣＣＬ三大指數創新高

《經濟通通訊社３日專訊》反映二手樓價的中原城市三大整體指數連創新高兼齊升２周，中
原領先指數ＣＣＬ最新報１８８﹒６１點，按周升０﹒４５％；中原城市大型屋苑領先指數
ＣＣＬ Ｍａｓｓ按周升０﹒４９％至１９１﹒６７點；而ＣＣＬ（中小型單位）則按周升
０﹒５２％至１８９﹒４４點。
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，中美貿易戰啓動後首周，新房策公布後第二周，
樓價繼續上升，二大事件並沒有改變樓價升勢。但面對近期貿易戰進一步升溫，預期樓價將會反
覆向上。
ＣＣＬ（大型單位）報１８４﹒２７點，按周升０﹒１２％。豪宅樓價連續６周在１８４點
上下窄幅徘徊，等待突破上升機會。
＊四區樓價三升一跌＊
新界西ＣＣＬ Ｍａｓｓ連續２周創歷史新高，按周升０﹒３２％至１７６﹒９９點；九龍
ＣＣＬ Ｍａｓｓ同創歷史新高報１８５﹒３６點，按周升０﹒８５％；港島ＣＣＬ Ｍａｓｓ
按周升０﹒５４％至１９４﹒２９點；新界東ＣＣＬ Ｍａｓｓ報２０５﹒０３點，為歷史次高
，按周微跌０﹒０５％，上周創新高後回軟。
８月１日中美貿易戰進一步升溫，８月２日美國聯儲局維持利率不變，對香港樓市的影響將
於８月下旬公布的ＣＣＬ開始反映。（ｋｙ）