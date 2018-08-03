《再戰明天》東亞峰會成員國開會議，歐元區公布投資者信心指數

《經濟通通訊社３日專訊》東亞峰會成員國開會議明日（４日）在新加坡舉行，下周一（６

日），歐元區公布８月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數



＊東亞峰會成員國開會議在新加坡舉行＊



在外圍重要經濟活動上，本港時間明早９：０５ａｍ，紐約聯儲執行副總裁波特在第２３年

屆東亞及太平洋地區中央銀行會議（ＥＭＥＡＰ）總裁會議，就貨幣政策實施發表講話。

明日，美國國務卿蓬佩奧訪問印尼（至８月５日）

明早９：００ａｍ，東盟＋中國、日本、韓國外長在新加坡舉行會議。

１０：４５ａｍ，東亞峰會成員國（東盟＋澳洲、中國、日本、印度、新西蘭、韓國、俄羅

斯和美國）外長在新加坡舉行會議。

明午６：１５ｐｍ，新加坡外交部長維文開記者會。



＊歐元區公布８月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數＊



下周一，加拿大股市因假期休市。外圍市場並無重要經濟活動。

在數據方面，下周一下午２：００ｐｍ，德國公布６月工廠訂單，月率料由２﹒６％降至持

平。

４：３０ｐｍ，歐元區公布８月Ｓｅｎｔｉｘ投資者信心指數，料由１２﹒１升上１４。



＊匯豐恆生和中電派業績＊



在本港，下周一匯豐控股（００００５）、恆生銀行（０００１１）、中電控股

（００００２）、光大綠色環保（０１２５７）和香港電訊６８２３派業績。

經濟日報（００４２３）開股東周年大會。（ｈｏ）

