《小傳日記》魚缸五日瀉千點，有貨坐穩定速閃？

《小傳日記》香江魚缸噚日（２日）經歷完大地震急瀉６００幾點後，梗係想睇吓花旗國魚

缸噚晚有冇好消息沖喜。雖然蘋果公司股價突破２００美金，成為萬億美市值公司，推動納指踢

起逾１巴仙，但係道指就有點呆滯，低收７點報２５３２６。

但話晒科技佬強勢，今朝（３日）香江魚缸都想藉住ＱＱ（００７００）反擊，但點知只係

輕輕高開３７點後就無力，去到最高２７７８６點就調頭，全日就喺約２７８００點至

２７６００點之間窄幅上落，缸友繼續炒股不炒市。

加上人仔低處未算低，離岸人仔跌穿６﹒９，在岸價亦低見６﹒８９，好友想有力反擊都難

，結果香江魚缸收低３８點報２７６７６，連跌五日蒸發咗近１１２７點或近４巴仙，真係傷入

肉；國指就跣低全日３９點報１０６９３，成交逾８８２億銀減少近１８巴仙。



＊缸友未投降企鵝跳彈床，大摩今發功金軟遇寒冬＊



魚缸噚日大插６２６點後，今朝梗係想嚟個報復式反彈，而身受重傷嘅巨無霸ＱＱ連插六日

唔見咗超過９巴仙，兼創咗十個月新低後，今朝強勢高開近２巴仙。雖然之後受大摩報告話要將

ＱＱ踢出關注名單，但對缸友一心要追落後嘅情緒影響唁算大，全日最終反彈超過１巴仙，報

３４９﹒８銀。

大摩將ＱＱ踢出關注名單後，就搵咗神州火電佬潤電（００８３６）呢個新歡，仲強調喺依

家嘅市況下，佢會相當硬淨咁話，加上資本支出同現金流改善，佢穩定嘅派息政策會延續至

２０２０年，頭半年淨利潤就可以反彈近３６巴仙。就算有摩笛唱好都冇用，潤電全日只係升咗

唔夠１巴仙，報１４﹒９４銀。

大摩今日連環發功，金軟（０３８８８）不幸遭殃，將佢「他屐」由３０蚊大削至１９蚊，

評級由增持降到去持平，全日急插近９巴仙，報１５﹒７銀。



＊績前先跪低大象好失威，小象跌落海盈喜股攞彩＊



踏入八月業績期，最受矚目嘅就一定係大象（００００５），因為佢打響頭炮率先喺下個禮

拜一（６日）放榜。不過，雖然券商預料大象稅前利潤按年升８巴仙至近１６巴仙，按季就踢高

兩成至逾２８巴仙，但缸友好似對大象業績表現有Ｄ保留，都唔敢落注博一博，繼噚日急插２巴

仙後，今日又跟住嗰市碌低近１巴仙，報７２﹒３銀。小象（０００１１）同大象同一日放榜，

都係同大象一樣腳軟，跣低近１巴仙，報２０２﹒４銀。

物管佬呢排冇再好似之前咁成為資金逆市避風港，碧桂園服務（０６０９８）喺ｌｕｎｃｈ

嘅時候發盈喜，預計上半年純利會彈起超過１倍，主要喺在管面積同社區增值服務與非業主增值

服務收入上升。由於魚缸真係冇乜好消息，自然吸引唔少缸友入市落注，半日最多急彈近８巴仙

，埋單計就進帳超過半成，報１１﹒８８銀。其他街坊就冇乜運，雅生活服務（０３３１９）碌

低４巴仙，報１２﹒８銀。彩生活（０１７７８）就跌咗近６巴仙，報７﹒０８銀。



＊美高梅衝線街坊卻中箭，蘋果破萬億瑞聲亦反擊＊



唔少缸友都好期望馬交博彩佬，喺過完世界盃後就持續跳吓彈床，而事實佢哋有唔少都喺七

月初開始反彈，但到咗上個月尾就開始碌返落嚟。點知，銀娛（０００２７）噚日已經有壞消息

傳出，外電話佢喺菲律賓長灘島嘅賭場項目暫時唔搞住，搞到下星期三（８日）放榜前都繼續捱

沽。街坊美高梅（０２２８２）就已經公布咗上半年數據，ＥＢＩＴＤＡ為２３﹒０８億銀，只

係按年升咗近３巴仙，高盛就將佢「他屐」由２５﹒６銀降至２４﹒２銀，維持買入評級。瑞信

就將２２蚊降至２１蚊，維持跑贏「孖屐」評級。美高梅全日彈起２巴仙，報１６﹒６６銀。

銀娛急插近３巴仙，報５７﹒２銀；金沙（０１９２８）就跣低超過２巴仙，報３７﹒３５

銀。澳博（００８８０）跌咗近半成，報８﹒８８銀。永利馬交（０１１２８）唔見咗近４巴仙

，報２０蚊。

蘋果佬早排放榜股價坐晒火箭，噚日仲突破埋萬億美金關口，但舜宇（０２３８２）可能冇

跟蘋果搵食嘅關係，今日跣低超過１巴仙，報１２１﹒２銀，仲要連跌五日兼五連陰，加埋唔見

咗近１３巴仙。有跟蘋果搵食嘅瑞聲（０２０１８）就唔同啦，起碼都進帳咗唔夠１巴仙，報

９４﹒５５銀。



＊７０８落鑊氣勢好磅礡，歌禮無眼睇潛水好閉翳＊



恆大健康（００７０８）呢兩日鑊氣夠晒勁，皆因佢早前入股法拉第未來（ＦＦ），成為第

一大股東後，依家終於有收成喇。ＦＦ近日宣布，旗下第一款豪華電動車預計今年１２月至明年

中完成，但缸友已經買到恆大健康儲貨，難怪噚日炒高１５巴仙後，今日再大成交爆升近２１巴

仙，收１２﹒６４銀，仲試過喺１２﹒６８銀山頂位插旗添，勁！

另一邊廂，半新丁歌禮製藥（０１６７２）上市第三日，除咗首日平收後，噚日同今日都一

路向下尋底，今日仲連１０蚊都穿埋，一度低見９﹒７銀，收市都仲有唔見近１６巴仙收市報

１０﹒０２銀，畀１４銀上市價潛水逾２８巴仙，如果仲有貨，每手都要蝕近４０００銀，傷！

周末愉快，請請！



《編者按》本欄搜羅即日熱門傳聞，惟消息未經證實，《經濟通》亦不保證內容之準確性

本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式

之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資

決定，如因相關建議招致損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

