《真知灼見－溫灼培》加息未能支持英鎊

《真知灼見》英倫銀行如預期於昨晚（２日）議息會上宣布加息２５個基點，把官方息率推

上０﹒７５％水平，這是由英倫銀行九位議息委員一致同意。在其聲明中，英倫銀行行長卡尼指

面對環球經濟逐步改善下，加上英經濟增長已澎漲到一個地步日後將有機會加快通脹發展，所以

該行有必要盡早採取加息行動。而事實上，以現時０﹒７５％息率，比較金融海嘯前的５厘平均

息率水平，現時息率仍屬於偏低。



＊「脫歐」不明朗因素難急於加息＊



在未來貨幣政策上，卡尼指英倫銀行會繼續維持「循序漸進」的加息方向。但就揚言面對

「脫歐」的不穩定因素該行不會急於加息，亦無計劃下次加息時間表。不過，在接受英國廣播電

台（ＢＢＣ）訪問時，卡尼提出如沒有因「脫歐」帶來的重大事故，他認為往後幾年間，每年加

一次息會是一個相對理想做法。從卡尼的講話中，市場也感受到英倫銀行往後不會急於加息。從

英鎊利率期貨價格變化顯示，現市場估計英倫銀行下次加息最快也有待明年５月，屆時加息機會

也只有一半半。事實上，面對明年３月「脫歐」的重大不穩定因素，可想像英倫銀行在明年３月

前也不會加息。



＊英鎊１﹒３美元水平徘徊機會大＊



由於昨晚的加息是意料中事，加息後英鎊匯價並無因而受惠。相反，在美元強勢下英鎊反而

有所回軟，今早（３日）於亞洲市場報１﹒３０１３美元。對於英鎊後向，技術上料英鎊暫較大

機會於１﹒３０美元徘徊，等待「脫歐」談判進程。至於整個重點，主要看英國能否保留在歐盟

的單一市場中，尤其是能否在金融業取得互認。

最後提提大家，今晚本港時間８：３０，美國將公布７月份就業報告。市場估計美國７月份

失業率有機會由６月的４％回落至３﹒９％水平，而非農業新增職位則增加１９萬名，如屬實這

將較６月的２１﹒３萬低。《恆生銀行高級投資市場經理 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）

