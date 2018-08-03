《錢來自有方－李博衛》網上投資平台使用貼士

《錢來自有方》網上投資平台近年日益普及，這些平台不但方便易用，收費更可能低於傳統

中介人。投資者可透過電腦或流動裝置，隨時隨地管理財富、投資，甚至獲取財務及投資意見。

儘管如此，使用網上投資平台亦可能涉及若干風險。投資者應該考慮清楚才作出投資決定，並要

緊記以下的基本規則。



＊了解投資產品的性質和風險＊



在使用網上投資平台時，由於缺乏銷售人員或財務顧問提供解釋或協助，投資者可能無法完

全了解投資產品的性質和風險。你不應投資於你不理解的產品。如有疑問，應向平台營運者尋求

協助並提出問題，以確保在投資前對產品有充分了解。



＊小心高風險產品＊



網上平台的投資產品涉及不同的風險程度。你應按照個人投資目標和風險承受能力，審慎評

估及選擇合適自己的產品，尤其小心高風險產品。



＊為自己的投資決定負責＊



對於一些結構簡單及容易理解的產品，一般預期投資者可以理解其特點及風險。就這類產品

而言，網上平台營運者或無須為自行作出投資決定的客戶進行合適性評估，即平台沒有作出任何

招攬或建議行為。但是，有些結構簡單的產品，例如高息債券，風險亦可能較高，投資者不應忽

視或低估當中的風險，並應為自己的投資決定負責。



＊提供準確及充足的資料＊



使用網上平台服務（包括機械理財建議）時，投資者應提供準確及充足的資料，確保平台可

因應客戶的投資目標及風險狀況等條件，提供合適的投資意見（如適用）。



＊認真閱讀平台資訊＊



投資者應留意及細閱網上平台上的資料，例如：

．產品銷售文件及警告聲明；

．平台營運者用以評估及編配投資產品評級、進行客戶分類的方法（如有）；

．所提供服務及投資產品的範圍及限制；

．各類收費及費用；以及

．平台營運者收取報酬的安排，例如報酬是由投資者抑或其他人士（例如產品發行人）支付。



＊不要輕信討論群組或社交平台分享的訊息＊



社交媒體、討論群組及其他社交網絡平台分享的資訊、統計數字和分析等可能並不準確和不

可靠，亦可能涉及偏見、誤導、甚至惡意成分。有人或會在這些平台上散播謠言及作出虛假聲稱

，以操控股價及進行其他違法活動。騙徒或會利用這些平台宣傳虛假投資計劃。



＊切忌盲目跟風炒作＊



投資者切忌抱著羊群心理盲目跟風，更不應輕信謠言作投機炒賣（例如股價大幅上落的股票

），以免成為「推高散貨」圈套的受害者。世上沒有免費午餐，投資者必須特別小心一些以高回

報低風險作招徠的投資計劃。投資前請先查閱證監會公眾紀錄冊，確保平台營運者持有合適牌照

，以及其提供的投資計劃已獲證監會認可。



＊自己做功課＊



部分網上平台或其相關社交網絡平台或會提供統計工具或分析服務。投資者應自行造好資料

搜集和研究，不要完全依賴第三方的資訊或建議作出投資決定。

《投資者教育中心總經理 李博衛》

