《股市一周》港股穿二萬八，五連跌累挫１１２７點曾創十個月低



《經濟通通訊社３日專訊》本周市場關注美國、英國、澳洲三國議息，另外人民幣走勢繼續

疲弱，令到中港兩市資金流出。港股昨日（２日）大跌６２６點後，大市復跌穿兩萬八水平，而

不少藍籌股亦遇上強大沽壓。

周一（７月３０日）為７月期結日，港股由於欠缺利好消息，加上人民幣持續弱勢，港股低

開１７３點，而騰訊（００７００）急插後收窄跌幅，令港股最終窄幅波動最終跌７１點收市。

當晚外圍方面由於多隻熱門美國科技股季度業績遜預期，故周二（７日３１日）本港科技股龍頭

騰訊亦受影響難敵沽壓。加上中國公布７月官方製造業ＰＭＩ差過預期，港股沽壓亦隨即加大，

當日下跌１５０點收市。

周三（８月１日）內房、中移動（００９４１）拖累港股再挫２４２點。美國聯儲局議息後

維持利率不變，但上調經濟評估，美元繼續上揚，加上由於美國將對中國貨品加徵關稅，再燃市

場憂慮，港股昨日在騰訊、賭股、手機設備股、內房等板塊全面下跌之下，一度創十個月新低見

２７５７８點，今日再滑落３８點，跌足一星期，收報２７６７６點。一周以來累積跌幅

１１２７點或３﹒９２％，主板日均成交８９１﹒３８億元，按周升４﹒８８％。

國指一周跌３５３點或３﹒２０％，報１０６９３點。



＊上升藍籌僅１隻，賭股車股慘烈＊



本周錄得升幅的藍籌股只有太古（０００１９），升０﹒４７％、報８５﹒２５元。

下跌藍籌股方面，碧桂園（０２００７）受到施工項目傷亡事故影響，加上內地繼續調控樓

市，故內房股亦成為重災區，碧桂園為一周跌幅最大藍籌，本星期挫１７﹒０７％，報

１０﹒８８元，最低見１０﹒５４元，創去年１１月以來新低。

據報菲國叫停銀娛（０００２７）長灘島開賭計劃、本周銀娛跌１０﹒９％，報５７﹒２元

，為恆指中跌幅第三大股份。野村料澳明８月博彩收入增長１５％，金沙（０１９２８）則跌

８﹒６８％，報３７﹒３５元。

內地為新能源車免徵車船稅，不過無助支持車股，吉利（００１７５）本周跌９﹒９９％，

報１６﹒５８元，最低見１６﹒５０元，創一年低。

至於騰訊（００７００）本周低見３４０﹒４元，創去年１０月以來低，本周跌６﹒２２％

，報３４９﹒８元。手機設備股舜宇（０２３８２）也跌１２﹒５５％，報１２１﹒２元，為跌

幅第二大藍籌。



＊財險連升六日，眾安國指中表現最差＊



財險（０２３２８）獲瑞信上調目標價，早前亦獲Ｃａｐｉｔａｌ增持，股價漲８﹒９４％

摩通減持中車（０１７６６），但內地首７月鐵路投資增長逾３％，基建股近日惹市場關注

，中車一周仍升３﹒８２％，報６﹒７９元。

內房股成跌市重災區之一，萬科（０２２０２）本星期挫１０﹒８５％，報２２﹒６元，為

跌幅第二大國指成分股。

國指股中跌幅最大者為眾安（０６０６０），本周挫１２﹒１０％，報３４﹒５元，一度見

３４﹒３５元創上市新低，而新保（０１３３６）跌９﹒２４％，報３２﹒９元，為跌幅第三大

國指成分股。（ｆｆ）

