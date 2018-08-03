港股窄幅上落，全日軟３８點收２７６７６連跌五日，成交８８２億

《經濟通通訊社３日專訊》美股三指個別發展，蘋果公司股價突破２００美元並成為萬億美

元市值公司，帶動納指向上發展，道指尾市跌幅收窄。納指收報７８０２點，升９５點或

１﹒２４％；道指收報２５３２６點，跌７點或０﹒０３％。

港股經歷昨日急瀉兼失守二萬八關後，今早港股窄幅上落高開３７點，惟反覆下試低位，資

金轉追防守性股份，公用股受追捧，內房股及濠賭則持續遭拋售。午後騰訊（００７００）及友

邦（０１２９９）重磅股繼續發力，令大市跌幅進一步收窄。恆指全日在２７６０４至

２７７８６之間波動，最終收跌３８點或０﹒１４％，報２７６７６點，主板成交８８２億元。

減少１７﹒６８％。港股連跌五日，累挫１１２７點或３﹒９２％。

滬指全日軟２７點或０﹒９９％，報２７４０點。國企指數收１０６９３點，跌

０﹒３７％或跌３９點。



＊騰訊六連跌後反彈，食品股先升後跌＊



連跌多日的騰訊今日反彈，並重上３５０元關口，惟大摩將其從亞太地區關注名單中剔除，

全日收升１﹒３９％，報３４９﹒８元。友邦（０１２９９）兩日累挫近４％後，今回升

０﹒４６％，報６６﹒２元；中移動（００９４１）升０﹒２２％，報６９﹒２５元；匯控

（００００５）下周一（６日）公有業績，惟今仍跌０﹒６９％，報７２﹒３元。

大市走勢反覆，食品及公用股持不受貿易戰消息影響的優勢，資金轉而追捧相關板塊作防守

，蒙牛乳業（０２３１９）跌２﹒５６％，報２２﹒８元；中國旺旺（００１５１）跌

１﹒５８％，報６﹒２５元；萬洲國際（００２８８）亦跌１﹒５８％，報６﹒２５元；華潤啤

酒（００２９１）與喜力達成戰略合作，刺激股價一度升至３９﹒１５元，惟全日收跌

０﹒９９％，報３５﹒１元。電能實業（００００６）升０﹒５５％，報５５﹒２元；中華煤氣

（００００３）升０﹒６４％，報１５﹒５８元；中電（００００２）揚１﹒０９％，報

８７﹒８元；港燈（０２６３８）漲０﹒６３％，報７﹒９６元。



＊濠賭股全線遭拋售，龍頭藥股再走低＊



濠賭股受壓，銀娛（０００２７）公布其菲律賓長灘島項目煞停，消息引發股價

收市跌２﹒８％，報５７﹒２元；永利澳門（０１１２８）獲摩通評論季績表現令人失望，將其

目標價下調至３１元，永利全日收挫３﹒６１％，報２０元；美高梅（０２２８２）公布中期Ｅ

ＢＩＴＤＡ增３％，現逆市揚１﹒９６％，報１６﹒６６元；金沙中國（０１９２８）跌

２﹒４８％，報３７﹒３５元。

惠譽日前表示國內藥企投資風險升溫，龍頭醫藥股今日普遍再挫，復星醫藥（０２１９６）

瀉５﹒５８％，報３４﹒７元；藥明生物（０２２６９）挫３﹒９１％，報７３﹒７元；國藥控

股（０１０９９）跌０﹒４５％，報３３﹒４元；金斯瑞生（０１５４８）急挫１３﹒８３％，

報１６﹒２元。

汽車板塊亦為重災板塊之一，長汽（０２３３３）跌４﹒６４％，報５﹒３４元；比亞迪（

０１２１１）走低４﹒８３％，報４１﹒４元；北京汽車（０１９５８）料中期多賺２倍兼獲大

摩籲增持，惟仍挫４﹒６７％，報６﹒１２元；吉利（００１７５）跌３﹒９４％，全日報

１６﹒５８元；華晨（０１１１４）獲野村削目標價至１７﹒２元，收報１０﹒５元，跌

１﹒３２％或０﹒１４點；廣汽（０２２３８）７月銷量增７％，惟全日跌１﹒２４％，報

７﹒１５元；東風（００４８９）報７﹒８元，跌１﹒１４％或０﹒０９點。（ｍｗ）

