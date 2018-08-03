《品中資－羅國森》貿易戰打亂人民幣升值步伐

《品中資》中美貿易戰的陰霾揮之不去，一時傳出中美雙方可能會重開談判，但轉眼間特朗

普又說，早前提出，會就中國進口美國的２０００億美元貨品徵收的１０％關稅會變成２５％。

到目前為止，中美貿易戰對金融市場的影響，似乎只集中於中港股市，以及人民幣匯價，身

為主角一方的美股，雖然有調整，但幅度不大，而且很快就回穩。至於美市科技股，本來就不是

重災區，除了個別因為業績或前景出現問題，例如Ｆａｃｅｂｏｏｋ而受影響外，其他科技股尚

算不錯，其中蘋果公司的股價和市值繼續創新高，就是最好的例子。

不過，這邊廂，港股中的科技股龍頭兼股王騰訊（００７００），遭遇就較凄慘，股價在短

短一個月左右急跌一成三，跌至昨日（２日）的３４５元。騰訊將於８月１５日公布中期業績，

我也有一段日子沒有跟大家品評騰訊了，下星期我會跟大家分享過去幾個月我跟騰訊的「離離合

合」。

今日先跟大家品評一下人民幣。

自從２００５年７月２１日中國進行匯率改革後，人民幣就開始她的「升值」之旅。這個

「升值」之旅的終點是：人民幣自由兌換，而中途站則是人民幣「國際化」！

過去幾１０年，人民幣都不可以自由兌換，要一下子將人民幣推向全世界，令人民幣能在世

界各地流通，中央政府便要先讓更多人有興趣和有意欲去持有人民幣資產。



＊人民幣投資需求大＊



人民幣的需求不外乎三方面，一是消費；二是做生意；三是個人投資。前兩者已經無庸置疑

，因為中國文化和中國市場確實充滿吸引力，無論遊客和商家都心甘情願到中國來。

但說到投資，如果人民幣能夠持續升值，自然可以吸引更多人持有，這是最簡單不過的道理

。因此，在這個「國際化」的過程中，由起點（２００５年的匯率改革起）到終點計（人民幣自

由兌換的時候），人民幣應該是升值的。

事實上，當２００５年啟動人民幣匯改時，１美元大約兌８﹒２人民幣，昨日大約兌

６﹒８５，即過去１３年，人民幣大約升值了２１％（以高位計下止此）。不過，明顯地，這個

過程由最初的順風順水（首１０年幾乎一面倒上升），到近年已經變得十分顛簸。

以近年的走勢計，從２０１４年開始，人民幣的走勢首度轉弱，當年人民幣全年大約下跌了

２﹒６％；到了２０１５年，中央突然拉闊人民幣的波幅範圍，再加速人民幣的跌勢，當年大約

下跌了４﹒５％；到了２０１６年，人民幣跌勢再轉急，全年大約下跌了６﹒５％。

不過，隨著中央透過滬港通、深港通和債券通等金融開放政策，加大了人民幣的投資需求後

，去年人民幣又止跌回升。

到了今年４月，人民幣再度轉弱，從１美元兌６﹒２８元人民幣，短短幾個月內下跌了８％

，最新大約報６﹒８５，這一輪人民幣下跌，主要因為中美爆發貿易戰。



＊讓人民幣貶值代價大＊



如果中美貿易戰真的打起來，而且不是一年半載的事，而是一次持久戰的話，人民幣的下跌

壓力就會更大，因為中國向美國的出口減少了，就代表「做生意」的需求減少，商家自然不需要

買這麼多人民幣了！

另一邊廂，想抵銷貨品因為徵收關稅而導致價格上升的壓力，其中一個「方法」就是讓自己

的貨幣貶值。我不知道，近期人民幣下跌，有多少是市場力量所致，有多少是政府行為。但可以

肯定的是，中美貿易戰確實打亂了人民幣升值的步伐。

由於貨幣貶值始終是雙刃刀，雖然可以抵銷部分出口商品受關稅的影響，但也會加重借了外

債企業的負擔。此外，如果這個跌勢持續，就會進一步打擊人民幣國際化的進程，導致骨牌效應

。

因此，未來人民幣的走勢真的可能很飄忽，但我相信，中國政府始終不想人民幣太疲弱，即

使未能回復２０１４年前的升勢，也會盡量遏止人民幣下跌的，因為現階段，她要人民幣止跌的

成本，始終比西方國家便宜。西方國家要靠中央銀行直接在市場買入本國貨幣去支持其匯價，成

本可以很昂貴！《經濟通通訊社資深分析員 羅國森》

