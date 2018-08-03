《鍾之日記》貿戰陰霾人幣走貶，ＱＱ反攻魚缸乏力



《鍾之日記》８月３日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



中美貿易戰未有緩和跡象，雙方繼續唇槍舌劍、針鋒相對。在中美貿易戰的陰霾及美匯指數

持續向上下，令人民幣匯率增添走貶壓力。在岸（ＣＮＹ）及離岸人民幣（ＣＮＨ）午後隨著Ａ

股急跌暴瀉，分別跌穿６﹒８９及６﹒９１關口，雙雙創逾１４個月低位，之後跌勢略為喘定。

其中，在岸人民幣１１分鐘內急彈４８５點子，抽高至６﹒８４８０日內高位，疑似國家隊資金

入市維穩，其後再反覆回落，最終收盤報６﹒８６２０，跌３２０點子，續創逾１４個月新低。

離岸人民幣繼午後亦進一步跌穿６﹒９、６﹒９１關口，低見６﹒９１２０，亦創逾１４個

月低，跌２９２點子，之後再跟隨在岸人民幣回升，目前在６﹒８９爭持。



＊Ａ股全周重挫４﹒６％＊



Ａ股連跌三日，滬深股市全日表現反覆，滬綜指承接上日（２日）跌勢輕微低開，其後曾經

在石油及銀行股帶動下倒升，最高見２７７７點，但之後缺乏上升動力而轉跌，午後反覆走低，

尾市跌勢顯著加劇，最終收跌１％，以接近全日低位收市，報２７４０﹒４４點，創７月５日以

來最低。全日成交額大減近２５％，至２８４７億元人民幣。

總結全星期，Ａ股市場受盡內外連環打擊，先有退市新規，後有政治局會議措辭轉趨謹慎，

再有中美貿易戰持續升級，滬綜指一蹶不振，重挫４﹒６％。



＊香江魚缸五連跌，ＱＱ反攻無懼大摩剔除名單＊



美股三指個別發展，蘋果公司股價突破２００美元並成為萬億美元市值公司，帶動納指向上

發展，道指尾市跌幅收窄。港股經歷昨日急瀉兼失守二萬八關後，今早港股窄幅上落高開３７點

，惟反覆下試低位，資金轉追防守性股份，公用股受追捧，內房股及濠賭則持續遭拋售。午後騰

訊（００７００）及友邦（０１２９９）重磅股繼續發力，令大市跌幅進一步收窄。恆指全日在

２７６０４至２７７８６之間波動，最終收跌３８點或０﹒１４％，報２７６７６點，主板成交

８８２億元。減少１７﹒６８％。港股連跌五日，累挫１１２７點或３﹒９２％。

大摩發報告指，騰訊從香港╱中國大陸和不含日本的亞太地區關注名單中剔除，取而代之的

是華潤電力（００８３６），並將騰訊目標股價由５０８元下調至４９８元。

另一方面，截至８月２日為止，騰訊已經錄得連續１５日淨沽盤，合計沽售總值８１﹒０７

億。

惟相關消息未有影響騰訊股價，該股經過連日急跌後終於見支持，今早以３４８﹒２元高開

後更愈升愈有，一度急漲近３％至最高３５４﹒６元，惟午後承接力不足回落，最終收報

３４９﹒６元，全日升１﹒４％。



＊碧桂園高管鞠躬道歉，股價仍跌１％＊



早前中央政治局會議對樓市措辭比以往更為嚴厲，用到了「下決心」、「堅決遏制樓價上漲

」等字眼，堅決不讓流動資金繼續源源不絕地湧入樓市，希望讓流動性真正挽救到實體經濟面臨

的債務困局。政治局會議過後，各地樓市調控繼續升級，在輿論方面亦並不手軟，《新華社》日

前連環發文評論內地樓市後，輪到人行旗下《金融時報》發聲，提出內地要嚴格把握「房住不炒

」定位，調控力度仍不容放鬆。

內房股經歷一片愁雲慘霧，今日情緒回穩，恆大（０３３３３）升３﹒５％至２０﹒８元，

報２２﹒６元，盤中觸及１１個月以來新低。

碧桂園（０２００７）早前在內地多個項目工地出現事故，引起公眾廣泛關注，要全國範圍

內停工整改。碧桂園高管今日召開發布會，稱整改基本上結束，日後監管將會升級，副總裁更當

場鞠躬道歉，儘管如此，碧桂園總裁仍堅持工程質素沒有問題，只是個別手下為了趕工枉顧工業

安全而已。交代事件過後，股民收貨嗎？碧桂園午後一度倒升，但最終仍跌１﹒３％，報

１０﹒８８元。至於碧桂園服務（０６０９８）午間發盈喜，料上半年純利大增１﹒１倍，股價

升５﹒１％，報１１﹒８８元。



＊人民幣跌未停，航空股無運行＊



人民幣跌跌不休，加上隔夜國際油價反彈，一眾航空股當然難逃沽壓，三大龍頭全線收挫逾

５％。

東航（０１０５５）表現最差，一度低見４﹒４４元，創近８個月低位，收市報４﹒４６元

，下插５﹒７％。雖然南航（００７５３）收市跌幅不及東航，收挫５﹒２％，但其收市價創近

１７個月以來最低，逼近跌穿５元，僅報５﹒０７元。國航（００７５３）則收報６﹒７６元，

跌５﹒１％，為跌幅最大國指成分股。

交易員表示，監管部門目前並未明顯釋放穩定匯率信號，匯率下跌亦可緩解中美貿易戰的壓

力，建議投資者應對人民幣超預期下跌有心理準備。換言之，航空股目前仍未見底。



＊喜力斥２４３億入股，惟潤啤先升一成後倒跌＊



喜力潤啤拍住上，華潤啤酒（００２９１）控股股東華潤集團（啤酒）公司引入喜力集團，

該交易總值２４３﹒５億港元，以換取潤啤配售約４０％新股；同時母企華潤創業亦斥４﹒６４

億歐元，向喜力收購５２０萬股庫藏股，相當於對方公司約０﹒９％股權。

另外，潤啤與喜力簽訂了最新協議，潤啤將取得中國、香港及澳門的Ｈｅｉｎｅｋｅｎ（喜

力）品牌的商標許可協議。華潤啤酒首席執行官侯孝海表示，希望雙方合作可以雙得益彰，先是

喜力在內地市場業務可以有所增長，之後亦可推進公司品牌「雪花Ｓｎｏｗ」的國際銷售，提升

集團利潤水平。

潤啤於今早開市競價時已急升逾７％，其後一度飆逾一成至月內高位３９﹒１５元，惟潤啤

股價很快調頭向下，而且升幅更愈收愈窄，最後更倒跌１％收市，全日高開低走，收報３５﹒１

元。潤啤在４０元關口的阻力似乎極大，連同六月中的３９﹒９元年內高位暫見雙頂訊號。

至於另一隻啤酒股青島啤（００１６８）同樣高開低走，全日跌２﹒５％，收報４１元。



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